Kuyumcudan 70 bin TL'lik kolye hırsızlığı kamerada



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te kuyumcuya giren 2 şüpheli, yaklaşık 70 bin TL değerindeki 2 altın kolyeyi el çabukluğu ile çalıp, kaçtı. Hırsızlık anı iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün öğle saatlerinde Karagöz Caddesi'nde meydana geldi. Burak Babaoğlu´na ait kuyumcu dükkanına gelen kucaklarında bebek olan kadın ile yanındaki erkek altın alma bahanesiyle çalışanları oyaladı. Altın kolyelerin fiyatlarını soran kadın şüpheli, bir süre sonra tezgahtaki 2 kolyeyi alarak kucağındaki bebek ile göğsü arasında sakladı. Şüphelilerin ayrılmasının ardından yaklaşık 70 bin TL değerindeki kolyelerin yerinde olmadığını fark eden kuyumcu, güvenlik kamerası kayıtlarından hırsızlığı fark edince durumu polise bildirdi. İhbarla gelen polis ekipleri, güvenlik kamerası kayıtlarını inceleyerek, şüphelilerin tespit edilerek yakalanması için çalışma başlattı.

`ALTINI ÇOCUKLA KENDİSİ ARASINA SİPER ETTİ´

Kuyumcu Burak Babaoğlu, şüphelilerin tezgahtaki çalışanı altınların fiyatları sorarak oyaladıklarını belirterek, "Bir kadın yanında bir erkek ve kucağında bir çocuk ile iş yerimize geldi. Müşteri gibi gelip fiyatları sorup el çabukluğu ile hırsızlık yaptılar. Hırsızlık olayını kolyelerin tezgahta olmadığını görerek fark ettik. Kameraya bakınca hırsızlığı gördük. Polise şikayette bulunduk. Biz bu olayı yaşadık inşallah başka bir esnafımız yaşamasın. Tezgahtarımızı oyalayıp altın kolyeleri el çabukluğu ile alıyor ve kendisi ile çocuk arasına siper edecek şekilde saklıyor. Bu şahısların yakalanıp cezalandırılmasını istiyoruz" diye konuştu. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-08-30 12:59:34



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