Gaziantep'te uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin düzenlediği eş zamanlı uyuşturucu baskınlarında 18 şüpheli, gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 5 adrese operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 153 gram metamfetamin, 51 uyuşturucu hap, 3 gram eroin, 2 gram bonzai, 1 tabanca ve 1 tüfek ele geçirildi. Uyuşturucu ve silahlara el koyan ekipler, 18 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü belirtildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-08-30 16:29:02



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