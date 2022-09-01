Bakan Karaismailoğlu: Taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştiriyor



Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, "Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje yapmayı bırakın, taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştirenlerin en ön safında yer alıyor" dedi.

Gaziantep'e gelen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, yapımı süren Gaziray Tren Hattı'nda incelemelerde bulundu. Karaismailoğlu'na, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri ve kurum müdürleri eşlik etti. Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü ve Gaziantep Büyükşehir Belediyesi iş birliği ile geliştirilen ve 5 milyar TL bir yatırımla kent merkezi ile 2 sanayi bölgesini birbirine bağlayacak proje kapsamında; 25,5 kilometrelik güzergahta 2'si hızlı tren, 2'si de banliyö olmak üzere 4 hatlı elektrikli ve sinyalli demir yolu yapılıyor. 16 istasyon, toplam uzunluğu 5,5 kilometre olan 2 aç-kapa tünel, 1 köprü, 12 alt ve üst geçit ile 26 menfez inşa edilen Gaziray Şantiyesi'nde yetkililerden bilgi alan Karaismailoğlu, daha sonra BeylerbeyiGaziantep Gar durakları arasında yapılan test sürüşüne katıldı.

'ÇOK BAŞARILI BİR TEST SÜRÜŞÜ GERÇEKLEŞTİRDİK'

Marmaray, Başkentray ve İZBAN'nın AK Parti iktidarının eseri olduğunu kaydeden Karaismailoğlu, "Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan'ın 'Halka hizmet, Hakk'a hizmettir' anlayışı ile 20 yıldır süregelen ulaştırma ve altyapı hamlemizi güçlendirerek, yarınlara taşımak üzere gece-gündüz çalışıyoruz. Tüm sektörlerle birlikte 2002 yılından itibaren ulaşım ve altyapı alanında tamamladığımız projelerimiz ile ülkemizi kara, hava, demir ve deniz yollarında katbekat ileriye taşıdık. Bu projeleri gerçekleştirirken yüce Allah'tan ve milletimizden başka kimseden güç almadık. Pekin'den Londra'ya kadar uzanan 'Demir İpek Yolu'nu tamamladık. Dünyayı Türkiye'ye bağlarken yerine getirdiğimiz uluslar ve şehirlerarası projelerimizin yanı sıra kent içi raylı sistemlerinin geliştirilmesi adına çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İstanbul'da Marmaray, Ankara'da Başkentray ve İzmir'de İZBAN, AK Parti'nin eseridir. Biraz önce de Gaziantep'te en önemli ulaşım projelerinden biri olan Gaziray'da, çok başarılı bir test sürüşü gerçekleştirdik. Güzergah üzerinde, duraklarda ve şu anda sizlerle birlikte olduğumuz Gaziantep Garı'ndaki çalışmaları da yerinde inceledik" dedi.

Şu an bakanlık bünyesinde devam eden 13 proje olduğunu belirten Bakan Karaismailoğlu, "Özellikle büyükşehirlerimizde artan nüfusa ve araç sayısına paralel olarak, yaşanan trafik sorununu ortadan kaldırmanın en önemli yolu, raylı sistemleri yaygınlaştırmaktan geçiyor. Bugüne kadar ülkemiz genelinde 12 ilimizde işletme altındaki 811,4 kilometre şehir içi raylı sistem hattının 312,2 kilometresi Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'nca yapılmıştır. Şu anda da bakanlığımızca yapımı devam eden 13 projede, toplam 161 kilometre uzunluğunda, kent içi raylı sistem hattı inşaatı bulunuyor. İstanbul'da 7 hattan oluşan 103 kilometre metro hattında çalışmalar hızlı devam ediyor. Bu yıl içinde Pendik (Tavşantepe)-Sabiha Gökçen Havalimanı Metro Hattı, Gayrettepe-Kağıthane-İstanbul Havalimanı Metro Hattı, BaşakşehirÇam SakuraKayaşehir Metro hatlarını hizmete açıyoruz" diye konuştu.

'İLELEBET PAYİDAR OLMAK, ÜRETMEKTEN GEÇİYOR'

Geçmişte Marmaray'ın istemediğini, Yavuz Sultan Selim Köprüsü'ne karşı çıkıldığını, Osmangazi Köprüsü üzerinden kirli algılar yapıldığını, Çanakkale Köprüsü'nün günlerce karaladığını ve İstanbul Havalimanı için birçok yalan söylenildiğini aktaran Karaismailoğlu, "Her zaman söylediğimiz gibi dünyaya liderlik edecek güç ve kaynaklara sahip bu güzel ülkemizin ilelebet payidar kalması; çalışmaktan, üretmekten, yerli ve milli teknolojiler geliştirmekten geçiyor. Kim ne derse desin; milletimizden aldığımız güçle ülkemizin lider olması için çalışıyor, örnek gösterilen projeler yapmayı sürdürüyoruz" ifadelerini kullandı.

Gaziray'da kullanılacak elektrik tren setlerinin TÜRASAŞ tarafından üretildiğinin altını çizen Bakan Karaismailoğlu, "Bugün, Gaziantep'ten hattımızın açılışında buluşmak üzere ayrılacağız. Kısa süre sonra kente, Gaziray'ı hizmete vermeye geleceğiz. Elbette Gaziantep'teki çalışmalarımız sadece Gaziray projesiyle sınırlı değil. Son 20 yılda bakanlık olarak Gaziantep'in ulaşım ve iletişim altyapısına yaklaşık 20 milyar liranın üstünde yatırım yaptık. Planlı yatırımlarımıza devam ediyoruz. İstanbul, Ankara ve Konya'dan; Karaman-Mersin-Adana-Osmaniye ve Gaziantep illerine hızlı trenle ulaşım sağlamak için; Konya-Karaman-Niğde (Ulukışla)-Mersin (Yenice)-Adana hızlı demir yolu ve MersinAdana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demir yolu projelerini planladık. Adana-Osmaniye-Gaziantep hızlı demiryolu projesi ile mevcutta 361 kilometre olan Mersin-Adana-Osmaniye-Gaziantep arasındaki mesafe projenin tamamlanması ile 312,5 kilometreye düşecek ve seyahat süresi ise 2 saat 15 dakikaya inecek. Yine Gaziantep'e yakışacak, çağın ve şehrin ihtiyaçlarını karşılayacak yeni havalimanı terminal binasını da inşa ettik ve hizmete açtık. Malum, Gaziantep'in ticaret hacmi ve ihracatı gibi hava yolunu kullanan yolcu sayısı da katbekat arttı. Yeni terminal binası ile yıllık yolcu kapasitesi 2,5 milyondan 6 milyona, uçak kapasitesi de 18'e, otopark araç kapasitesi ise 585'ten 2 bin 49'a yükseldi" dedi.

'AK PARTİ'DE İDEOLOJİYE DEĞİL, İNSANA HİZMET VAR'

Halkın ihtiyaçlarına göre proje ürettiklerini anlatan Bakan Karaismailoğlu, "Hamdolsun bu düstur; AK Parti siyasetinin özünde var. AK Parti'de ideolojiye değil; insana hizmet var. Unutmayın ki; Cumhurbaşkanı'mız Sayın Recep Tayyip Erdoğan da belediyecilikten gelen, bu işi çok iyi bilen ve bu konuya çok önem veren biri. Türkiye, belediyecilik konusunda, onun liderliğinde önemli mesafeler katetti" diye konuştu.

Türkiye ekonomisinin bu yılın ikinci çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 7,6 büyüdüğünü hatırlatan Bakan Karaismailoğlu, "Felaket tellallarına kalsa; Türkiye'yi çok ama çok kötü günler bekliyor. Bu felaket tellallarının ne dediğine bakmaksızın yolumuzda ilerlemeye, milletimizi projelerle buluşturmaya devam ediyoruz. Yüreği vatan sevgisinden, millet aşkından yoksun, tek işi konuşmak olanlara baktığımızda, şunu çok net görüyoruz ki; proje yapmayı bırakın, taş üstüne taş koymaktan aciz olanlar, projelerimizi eleştirenlerin en ön safında yer alıyor" ifadelerini kullandı.DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-09-01 15:07:17



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