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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı

DHA

Gaziantep merkezli 3 ilde FETÖ operasyonu: 10 gözaltı


Kadir GÜNEŞ/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP merkezli 3 ilde, FETÖ/PDY'ye yönelik polis ekiplerince düzenlenen operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, FETÖ/PDY´ye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, terör örgütüyle iltisaklı kurumlarda kaydı bulunan ve örgüt içinde sözde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği tespit edilenlerin yakalanması için çalışma başlattı. Ekipler, savcılık kararıyla belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda dijital materyal ele geçirilirken, 10 şüpheli de gözaltına alınıp, sorgulanmak üzere emniyete götürüldü. (DHA)
 DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-09-02 13:33:40

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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