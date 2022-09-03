Kadir ÇELİK/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde seyir halindeki TIR'ın dorsesinden yola, 5 ton hayvan yemi savruldu. Yemlerin saçılma anı, güvenlik kamerasına yansıdı.
Olay, sabah saatlerinde Nurdağı-Gaziantep yolunun 16'ncı kilometresinde meydana geldi. İsmail Özdemir (53) yönetimindeki 27 R 8744 plakalı TIR'ın dorsesinden hayvan yemi dolu çuvallar yola savruldu. Arkadan gelen sürücüler zor anlar yaşadığı sırada uyarılan TIR sürücüsü, aracı yol kenarına çekti. Yola saçılan 5 ton hayvan yemi çevredekilerin yardımıyla toplanmaya başlandı. İhbarla bölgeye gelen jandarma ekipleri, olası kazayı önlemek için yolu ulaşıma kapattı. Çuvalların kenara alınıp temizlenmesinin ardından yol, yeniden açıldı. TIR'ın dorsesinden 5 ton yemin yola savrulma anı ise iş yerinin güvenlik kamerasınca saniye saniye kaydedildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK
2022-09-03 13:56:53
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