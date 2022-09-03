Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 0-4



MALATYA, (DHA)STAT: Yeni Malatya

HAKEMLER: Tarık Güldal, Murat Temel, Mert Bulut

YENİ MALATYASPOR: Abdulsamed Barış, Burak, Taha (Dk. 76 Berat Mert), Buğra, Nshimirimana (Dk. 40 Berat Yaman), Donsah, Ogün, Cengizhan (Dk. 50 Yiğit), Doğukan (Dk. 76 Mert Miraç), Malle

ÇAYKUR RİZESPOR: Tarık Bahadır, Emir, Kerem (Dk. 64 Gökhan), Ercan (Dk. 64 Koray), Mithat (Dk. 64 Alper), Grahovac (Dk. 74 Enriko Papa), Benhur, Sefa, Miya, Hurk

GOLLER: Dk. 9 ve 49 Hurk (P), Dk.52 ve 73 Miya (Çaykur Rizespor)

KIRMIZI KART: Dk. 34 Rahman Buğra, Dk. 47 Burak (Yeni Malatyaspor)

SARI KARTLAR: Burak (Yeni Malatyaspor) Ercan, Koray (Çaykur Rizespor)Spor Toto 1´inci Ligi 4´üncü haftasında Yeni Malatyaspor, sahasında Çaykur Rizespor´a 4-0 mağlup oldu.

16´ıncı dakikada Çaykur Rizespor´un sol kanattan kazandığı korner atışında topun başına geçen Miya´nın kale önüne yaptığı ortada topa yükselen Emirhan´ın kafa vuruşu yandan auta çıktı.

20´inci dakikada Yeni Malatyaspor´da Male´nin sol kanattan ceza sahasına yaptığı ortayı kafayla indiren Doğukan´ın pasında topu önünde bulunan Rahman kaleciyle karşı karşıya kaldığı pozisyonda savunma araya girdi.

34´üncü dakikada Çaykur Rizespor´da Mithat´ın savunmanın arkasına atılan topu kapmasıyla ceza alanına girmek istediği sırada Rahman Buğra´nın müdahalesi ile yere düşünce hakem penaltı noktasını gösterdi. Rahman Buğra bu hareketi sonrası kırmızı kart ile oyun dışı kaldı.

39´uncu dakikada VAR incelemesinin ardından penaltı atışında topun başına geçen Hurk topu ağlarla buluşturdu: 0-1.

46´ıncı dakikada Çaykur Rizespor´un gelişen atağında Hurk´un ceza sahasında kaleye çektiği şuta elle müdahale ettiği gerekçesiyle hakem ikinci kez penaltı noktasını gösterdi. Topa elle müdahale ettiği gerekçesiyle ikinci sarı kartı gören Burak Kavlak ise kırmızı kartla oyun dışı kaldı.

49´uncu dakikada ikinci kez penaltı atışı için topun başına geçen Hurk, topu ağlara gönderdi: 0-2.

51´inci dakikada sağ kanattan atağa geçen konuk ekipte Bennur´un ceza sahasına çıkardığı topa bekletmenden vuran Mia, topu ağlarla buluşturdu: 0-3.

73´üncü dakikada Çaykur Rizespor´da Bennur´un sol kanattan ceza sahasına yaptığı pas savunmadan dönerek boşta kaldı. Miya boşta kalan topu ağlarla buluşturdu: 0-4.

Maçın kalan bölümlerinde başka gol olmayınca karşılaşma 4-0 Çaykur Rizespor´un üstünlüğü ile sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep DHA

2022-09-03 22:42:50



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