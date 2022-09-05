Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü



GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP´te, polisin denetiminde düğünde havaya ateş eden 3 kişi yakalandı.

Beydilli Mahallesi´nde Şahinbey İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri düğünlerde ateş edenlerle ilgili denetim yaptı. Düğün yapılan mahallelerde sivil ekipler görevlendirildi. Yapılan denetimler sonucu düzenlenen bir düğünde havaya ateş eden 3 kişi, yakalandı. Cep telefonu ile kaydedilen görüntülerde ismi öğrenilemeyen bir kişinin elindeki av tüfeği ile ateş ettiği sırada polis tarafından gözaltına alındığı görüldü.

Düğün sahibi hakkında gürültü yaparak çevreye rahatsızlık vermekten idari para cezası uygulandı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2022-09-05 12:16:33



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