Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız

DHA

Fatih Erbakan: Kendi cumhurbaşkanı adayımızı çıkartacağız


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)YENİDEN Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, "Seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği partiler, bir araya gelmiş olsa bir sinerji doğabilir demiştik. 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz kendi çalışmalarımızı, kendimiz sürdürüyoruz. Bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız" dedi.
Gaziantep'e gelen Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, basın mensupları ile kahvaltı programında buluştu. Gazetecilerin sorularını yanıtlayan Erbakan, "6 benzemez, bugüne kadar 36 defa toplanmış. 36 toplantı sonunda ortada cumhurbaşkanı adayı yok. Ortada ekonomik krizin çözümüne yönelik bir proje yok. Bir kaynak paketi yok. Yeniden Refah Partisi olarak ilk iş, milli kaynak paketleri kitabımızı ortaya koyduk; nereden, ne şekilde, devlete gelir temin edeceğiz? Nasıl borçsuz, zamsız, vergisiz kaynak bulup, milletin refah seviyesini arttıracağız? Bunu çalıştık. Sürekli 'Güçlendirilmiş parlamenter' diyorlar; bu karın doyurmuyor ki. Toplan, toplan fotoğraf çekil ve dağıl. Anadolu'yu gezdiğimizde, her iki ittifakta da yer almadığımız için milletimiz mutlu. Ve ittifak kanatlarında yer almamamızı istiyorlar. Masadaki CHP'nin zihniyeti, zaten malum. Ne kadar makyaj yapsa, kıyafetini değiştirse, genetik özellikleri değişmiyor" dedi.
Fatih Erbakan, "CHP Grup Başkanvekili, '6 yaşında bir çocuğa, Kur'an öğretmek çağ dışılıktır' diyor. CHP, Ayasofya'nın cami olmasına da karşı" ifadelerini kullandı.
'HAVUZ SİSTEMİ İLE DENK BÜTÇE DEVREYE SOKULACAK'
İktidara geldiklerinde işçiye, emekliye çalışana yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacaklarını belirten Erbakan, "Yeniden Refah Partisi olarak, masa başındaki ve kasa başındakilerin oyununu bozacağız diyoruz. İktidara gelir gelmez 4 kademede ilk adım atılacak. Havuz sistemi ile denk bütçenin acilen devreye sokulması ile faiz giderlerinin ortadan kaldırılması sağlanacak. Yeniden Refah Partisi olarak iktidara gelip, kaynak paketlerimizi devreye aldığımızda, acil eylem planlarımızı devreye soktuğumuzda, bu ülkede yoksulluğun 'y'si bile kalmayacak. İşçiye, emekliye, çalışana yüzde 150 maaş zammıyla işe başlayacağız. Çiftçiye ucuz mazot, tohum, gübre vereceğiz" diye konuştu.
'BÜYÜK BİR MANEVİ EROZYON İLE KARŞI KARŞIYAYIZ'
Deizm, ateizm ve LGBT gibi kavramların toplumu cinsiyetsiz sapkınlığa yönelttiğini söyleyen Erbakan, şunları kaydetti:
"Türkiye'de büyük bir manevi erozyon ile karşı karşıyayız; gençler arasında deizm ve ateizm gibi felaketlerin yaygınlaşması, uyuşturucu kullanımının artması. Dış güçlerin bünyemize zerk etmek istediği bir zehir; LGBT sapkınlığı var. Cinsiyetsiz toplum sapkınlığı. Boşanma olayları artıyor, aile ortadan kalkıyor. Bu felaketlere karşı 4 önemli adım atacağız. Eğitimi ıslah edeceğiz. 4 helalin, 5 haramdan daha büyük ve kıymetli olduğunu bilen nesiller yetiştireceğiz. İkinci olarak medyayı ıslah edeceğiz. Yuva yıkan aileleri perişan eden, batıdan ithal edilen kanunların ve düzenlemelerin ortadan kaldırılmasını sağlayacağız. Dördüncü olarak ekonomiyi ıslah edeceğiz."
'TAM TERSİNE, BİRLİKTELİKTEN FAYDA GELMİYOR'
Yeniden Refah Partisi'nin kendi cumhurbaşkanı adayı ile seçime gireceğini vurgulayan Erbakan, şöyle konuştu:
"Üçüncü ittifak ile ilgili daha önce bir fikir jimnastiği yapmıştık. Demiştik ki; seçmen kitlesi birbirine yakın olan partiler, bir araya gelirse; bir sinerji doğabilir. '6 benzemez' dediğimiz masada birbirine benzemez partiler, daha dün bir tanesi bu masadan dedi ki; HDP'ye bakanlık da verebiliriz. Öbür parti milletvekili çıktı, 'Böyle bir şey asla olamaz. Terör örgütünün gölgesinin dahi düştüğü yerde olmayız' dedi. Dolayısıyla bu benzemezler, bir sinerji oluşturmuyor. Tam tersine, birliktelikten fayda gelmiyor. Halbuki seçmenin sağ parti olarak nitelendirdiği partiler, bir araya gelmiş olsa bir sinerji doğabilir demiştik. 6'lı masayı yürütmeye çalışıyorlar. Biz kendi çalışmalarımızı, kendimiz sürdürüyoruz. Bu durumda kendi cumhurbaşkanı adayımızı da kendi partimiz olarak çıkartacağız." (DHA)DHA-Politika Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-09-05 14:28:16

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'teki okullarda uyum eğitimi başladı
YEREL HABERLER Gaziantep, Şanlıurfa, Kahramanmaraş ve Kilis'teki ...
Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan zanlı yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te düğünde tüfekle havaya ateş açan zanlı ...
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te basın mensupları ile buluştu:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü
YEREL HABERLER Düğün denetiminde silahla ateş edenlere suçüstü
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Eşini, Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla öldürdü/ Ek Fotoğraf
YEREL HABERLER Eşini, Fırat Nehri kenarına götürüp tabancayla ...
Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın kurtarıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dağlık arazide mahsur kalan yaralı kadın ...
Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı
YEREL HABERLER Ağaçtan düşüp ayağı kırılan kadına AFAD kurtardı
Erbakan: 6´lı masa proje üretemiyor
YEREL HABERLER Erbakan: 6´lı masa proje üretemiyor
Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, Gaziantep'te partinin il kongresine katıldı:
YEREL HABERLER Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Erbakan, ...
Gaziantep'te ağaçlık alanda çıkan örtü yangını söndürüldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te ağaçlık alanda çıkan örtü yangını ...
Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken yakalandı
YEREL HABERLER Ehliyet sınavına yakasındaki kamerayla girerken ...
Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Galatasaray maçına hazır
Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına girmeye çalışan şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te kamera düzeneğiyle ehliyet sınavına ...
Raf ömrü geçen bakliyat ürünlerini mozaik sanatında kullanarak kenti tanıtacak
YEREL HABERLER Raf ömrü geçen bakliyat ürünlerini mozaik sanatında ...
Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk olacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Süper Lig'de yarın Galatasaray'a konuk ...
Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 0-4
YEREL HABERLER Yeni Malatyaspor - Çaykur Rizespor: 0-4
Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını sürdürdü
YEREL HABERLER Gaziantep FK, Galatasaray maçının hazırlıklarını ...
Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü bulundu
YEREL HABERLER Gaziantep'te kaybolan 2 yaşındaki çocuk araçta ölü ...
Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te tehdit iddiasıyla 3 zanlı tutuklandı
Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle hastaneye kaldırıldı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi ...
Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi şüphesiyle tedavi altına alındı
YEREL HABERLER Gaziantep'te 6 orman işçisi gıda zehirlenmesi ...
Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık genel kurulu Gaziantep'te yapıldı
YEREL HABERLER Türkiye'deki Etiyopyalı Öğrenciler Birliği'nin yıllık ...
Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 2 şüpheli ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.