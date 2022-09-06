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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)

DHA

Gaziantep'te fabrikada patlama: 2 ölü (2)


ÖLEN İŞÇİLERİN KİMLİKLERİ BELLİ OLDU
Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi'ndeki (OSB) yürüyen merdiven ve araç üstü ekipman imal edilen fabrikada patlamanın sebebinin vidanjörden kaynakladığı belirtildi. Hayatını kaybeden işçilerin ise Mustafa Kesiktaş (27) ile Ercan Kılıç (25) olduğu ifade edildi. Kesiktaş ile Kılıç'ın cenazeleri, otopsi yapılmak üzere Gaziantep Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Öte yandan Gaziantep Valisi Davul Gül ile İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, patlamanın yaşandığı fabrikada incelemelerde bulundu.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-09-06 15:29:53

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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