Baklava paketinden uyuşturucu çıktı

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te şehirler arası otobüs terminalinde E.G. isimli kişinin elindeki baklava paketinde 90 gram metamfetamin ele geçirildi.

Gaziantep Şehirlerarası Otobüs Terminali´nde polis, şüphe üzerine E.G. isimli kişiyi durdurdu. Üst araması yapılan E.G.´nin elindeki paketi inceleyen ekipler, baklava dilimleri arasına gizlenmiş 90 gram metamfetamin ele geçirdi. Gözaltına alınan E.G., emniyete götürüldü.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP,(DHA)

2022-09-07 11:46:29



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