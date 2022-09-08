Babasını bıçakla öldürüp, kendisini iple asarak intihar etti



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te Orhan Adıgüzel (26), tartıştığı babası Halil Adıgüzel'i (56) kalbinden bıçaklayarak öldürüp, kendisini de iple asarak intihar etti.

Olay, gece saatlerinde Şahinbey ilçesi Mimar Sinan Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, bağ evinde bekçilik yapan Halil Adıgüzel ile psikolojik sorunları olduğu öğrenilen oğlu Orhan Adıgüzel arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Tartışmanın kısa sürede kavgaya dönüşmesiyle Orhan Adıgüzel, babası Halil Adıgüzel´i kalbinden bıçaklayarak öldürdü. Daha sonra kendisini de iple asan Halil Adıgüzel yaşamına son verdi. Baba ve oğlundan haber alamayan aile yakınları eve geldiklerinde cansız bedenlerle karşılaştı. Aile yakınlarının ihbarıyla olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Babaoğulun cansız bedeni, olay yerinde yapılan incelemenin ardından adli tıp kurumu morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-08 00:05:11



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