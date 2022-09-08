Bal paketlerinden 5 kilo uyuşturucu çıktı

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Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin dronla havadan takip edip durdurduğu takside, bal paketlerinden 5 kilo metamfetamin ele geçirildi. Olayla ilgili, taksiye müşteri olarak binen kişi gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve İnsansız Hava Araçları Büro Amirliği ekipleri, uyuşturucu suçlarının önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında, taksiye binen bir kişiyi takibe aldı. Dronla havadan takip edilen taksiyi durduran ekipler, yaptıkları aramalarda bal paketlerine gizlenmiş 5 kilo metamfetamin ele geçirdi. Uyuşturucuya el koyan ekipler, ismi açıklanmayan şüpheliyi gözaltına alarak, emniyete götürdü. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-09-08 17:24:27



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