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Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı

DHA

Fabrikada çelik platform çöktü: 1 ölü, 4 yaralı


Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te inşaat halindeki bir fabrikada çelik iskele platformunun çökmesi sonucu 1 işçi yaşamını yitirdi, 4 işçi de yaralandı.
Olay, akşam saatlerinde Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, inşaat halindeki bir fabrika binasında işçilerin çalıştığı sırada çelik iskele platform çöktü. Gürültüyü duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 5 işçinin yaralandığını belirledi. Yaralılar, olay yerindeki ambulansla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. Hastanede tedaviye alınan işçilerden Abdullah Yüzbaşı (44), doktorların tüm müdahalesine rağmen kurtarılamayarak yaşamını yitirdi. 
Yaralı işçilerden Mustafa Çiçek´in ise durumunun ağır olduğu öğrenildi. Olayla ilgili başlatılan soruşturma jandarma tarafından sürdürülüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-09-08 20:33:55

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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