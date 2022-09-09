Fabrika inşaatındaki çökmede ölen işçinin cenazesi alındı, 1 yaralının durumu ağır

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te fabrika inşaatı sırasında çelik iskele platformunun çökmesi sonucu hayatını kaybeden işçi Abdullah Yüzbaşı'nın cenazesi (44), ailesine teslim edildi.
Olay, dün akşam saatlerinde Gaziantep 5'inci Organize Sanayi Bölgesi'nde (OSB) meydana geldi. İddiaya göre, fabrika inşaatında işçilerin çalıştığı sırada çelik iskele platformu çöktü. Gürültüyü duyan diğer işçiler, durumu 112 Acil Servis'e bildirdi. İhbarla olay yerine sağlık, itfaiye ve jandarma ekipleri sevk edildi. Yaralanan 5 işçi, ambulanslarla kentteki çeşitli hastanelere kaldırıldı. İşçilerden Abdullah Yüzbaşı, hastanede hayatını kaybetti. Yüzbaşı'nın cenazesi, işlemlerin ardından yakınlarına teslim edildi. Cenaze, Kahramanmaraş'ın Elbistan ilçesinde toprağa verilecek. Öte yandan yaralılardan 3'ünün durumunun iyi olduğu, Mustafa Çiçek'in ise hayati tehlikesinin sürdüğü öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-09-09 14:34:48
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