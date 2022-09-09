Gaziantep Geri Gönderme Merkezi´nde 'toplumsal olay' tatbikatı



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)- GAZİANTEP Oğuzeli Geri Gönderme Merkezi´nde meydana gelebilecek toplumsal olaylara karşı 195 personel ile tatbikat yapıldı.

Tatbikat gereği koğuşlarda yer alan göçmenlerin çıkardığı kargaşaya karşı güvenlik güçlerinin müdahale etmesi yer aldı.

Gaziantep Valiliğinin koordinesinde İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü ekiplerinin katılımı ile 8 Eylül'de ,´Acil Müdahale Tatbikatı´ gerçekleştirildi. 195 personelin katılımı ile gerçekleştirilen tatbikatta senaryo gereği koğuşta karışıklık çıkaran göçmenlere görevli ekiplerin müdahale etmesi yer aldı.

Konu ile ilgili Gaziantep Valiliği tarafından yapılan yazılı açıklamada, `´Oğuzeli Direkli Geri Gönderme Merkezinde önümüzdeki dönemde olabilecek toplumsal olayların önüne geçmek ve olay olması halinde hazırlık seviyesini yerinde görmek maksadıyla, Gaziantep Valiliğinin koordinesinde Gaziantep İl Jandarma Komutanlığınca ilgili kurumların (İl Emniyet Müdürlüğü, İl Göç İdaresi Müdürlüğü, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Afet ve Acil Durum Müdürlüğü, Oğuzeli Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü) katılımıyla, 08.09.2022 günü Acil Müdahale Tatbikatı icra edilmiştir. Tatbikata toplam 195 personel katılmıştır. Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı olarak Düzensiz Göçle Mücadeleye yönelik yürütülen çalışmalara 7/24 aralıksız devam edilecektir´´denildi.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-09-09 18:00:42



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