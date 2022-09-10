Yılanın ısırdığı çocuk hastaneye kaldırıldı

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Kadir ÇELİK/ NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, evinin bahçesinde oyun oynadığı sırada yılanın ısırdığı Muhammet Çeneci (14), hastaneye kaldırıldı.

Olay, akşam saatlerinde İçerisu Mahallesi'nde meydana geldi. Evlerinin önündeki bahçede oyun oynayan Muhammet Çeneci'yi, zehirli olduğu belirtilen yılan elinden ısırdı. Yılan, vatandaşlar tarafından öldürülürken, Çeneci ise ailesi tarafından Nurdağı Devlet Hastanesi'ne götürüldü. Hastanede ilk tedavisi yapılan Çeneci'nin Gaziantep'e sevk edileceği bildirildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-09-10 18:35:38



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