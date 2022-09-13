Gaziantep´te `Demokrasi Bulvarı Projesi´ne 15 milyon liralık altyapı yatırımı 



GAZİANTEP, (DHA) Toroslar EDAŞ, Gaziantep´e kesintisiz ve sürdürülebilir enerji sağlamayı amaçlayan, 15 milyon lira büyüklüğündeki `Demokrasi Bulvarı Projesi´ni başlattı. 15 milyon lira bütçeli dev altyapı yatırımına Temmuz itibariyle başlandı. Gaziantep Belediyesi tarafından Tekstil Kent Mahallesi Demokrasi Bulvarı üzerinde yapılacak refüj ve kaldırım çalışmasıyla koordineli olarak "Tekstil Kent Demokrasi BulvarıDağıtım Tesisleri Yenileme Projesi" ile bölgenin enerji arz güvenliğini artırmayı hedefleyen şirket, gelecekteki enerji talebini de dikkate alarak bölgedeki şebekenin kapasitesini artırmayı planladı. Toroslar EDAŞ bölgedeki havai hattı yer altına alarak 4 bine yakın ticarethane ve üretim tesislerinin daha kaliteli ve kesintisiz enerjiye erişimini hedefledi. Yatırım çalışmalarının 2022 Kasım itibariyle tamamlanması planlanıyor. TOPLAMDA 20 KİLOMETRELİK KABLO KULLANILACAK Altyapı yatırımına ilişkin şirketten yapılan yazılı açıklamada şu bilgilere yer verildi: "Mevcut havai şebekenin yer altı hatlarıyla yenilenmesi ve kapasitenin artırılmasına ek olarak, dağıtım merkezleri arası ring şebekelerle arıza durumunda alternatif beslemeler sağlanarak tedarik sürekliliği arttırılacaktır. "Toroslar EDAŞ tarafından proje kapsamında farklı noktalarda yapılacak kazıların uzunluğu 4 bin 200 metreyi bulacak. Bölgede faydalı ömrünü tamamlamış dağıtım hatlarını taşıyan 41 adet alçak gerilim direği, 34 adet aydınlatma direği ve 30 bin metreye yakın iletkenin demontajların yapılarak, bulvarın havai şebeke kaynaklı dış görünüşünün de daha modern bir çehreye kavuşturulması sağlanacaktır. "Toroslar EDAŞ, bölgedeki mevcut direk tipi enerji nakil hatlarını yer altına alarak, toplamda 9 bin 872 metre yüksek gerilim kablosuna ek olarak 10 bin metre alçak gerilim kablosu tesis edecek. 34 adet saha dağıtım kutusu ve 2 bin metreye yakın aydınlatma yer altı hattıyla 46 adet galvanizli direk üzerine 90 adet LED armatürün montajını tamamlayacak." PLANLI KESİNTİLER 48 SAAT ÖNCESİNDEN AÇIKLANIYOR Elektrik dağıtım altyapısı yatırımlarında saha çalışanlarının can güvenliği için yapılması zorunlu elektrik kesintileri Toroslar EDAŞ tarafından önceden planlanıyor. Müşterilerin olumsuz etkilenmemesi için söz konusu planlı kesintiler Toroslar EDAŞ internet sitesi üzerinde 48 saat öncesinden duyuruluyor. DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep / Merkez DHA

2022-09-13 11:22:48



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