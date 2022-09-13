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Diş teknisyeninin bıçaklandığı kavgaya 5 gözaltı

DHA

Diş teknisyeninin bıçaklandığı kavgaya 5 gözaltı


Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, 'park' meselesinden çıkan ve diş teknisyeni Hamit Yıldız'ın (39) bıçaklandığı kavgaya ilişkin 3'ü Suriye uyruklu 5 kişi, gözaltına alındı.
Olay, dün akşam, Eyüpoğlu Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Suriyeli grup, ağız ve diş sağlığı kliniği önüne otomobil park etti. Dışarı çıkan çalışanlar, gruptan araçlarını çekmelerini istedi. Çıkan tartışma, kavgaya dönüşünce diş teknisyeni Hamit Yıldız, bıçakla yaralandı. İhbarla adrese gelen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılıp tedaviye alınan Yıldız'ın sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi. Klinik sahiplerinin yakınları ise otomobile hasar verdi. Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, kavgaya karıştığı belirlenen 5 kişinin kimliğini tespit etti. 3'ü Suriye uyruklu M.T., A.T. ve A.T. ile kavgaya karıştıkları belirlenen A.T., Z.C. de yakalanıp gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyetteki işlemlerinin devam ettiği öğrenildi.
VALİLİKTEN AÇIKLAMA
Gaziantep Valiliği'nce de sosyal medyada Hamit Yıldız'ın kolunun koptuğu yönündeki paylaşımlarla ilgili açıklama yapıldı. Yıldız'ın, 3 Suriye uyruklu tarafından kesici aletle sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralandığı belirtilen açıklamada şöyle denildi:
''Bazı sosyal medya mecralarında ve basında ilimizde Suriyeli bir sığınmacının tartıştığı bir Türk eczacının kolunu satırla vurarak kopardığına dair iddialar yer alması üzerine açıklama yapılması ihtiyacı doğmuştur. 12.09.2022 tarihinde (bugün) saat 15.00 sıralarında Şahinbey ilçesinde bir diş polikliniği önünde aynı binada oturan kişiler arasında binanın park alanı nedeniyle tartışma yaşanmıştır. Tartışmanın kavgaya dönüşmesi neticesinde diş teknisyeni olan bir vatandaş, kimlikleri tespit edilen Suriye uyruklu 3 şüpheli tarafından kesici aletle sağ el kısmından hayati tehlike arz etmeyecek şekilde yaralanmıştır. Yaralanan hemşehrimiz evde istirahat etmektedir ve Valimiz tarafından telefonla aranarak olay hakkında bilgi alınmış, İlçe Kaymakamı tarafından evinde ziyaret edilmiştir. Tedavi süreci Valiliğimiz tarafından takip edilmektedir. Adli süreç devam etmektedir." (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-09-13 13:26:47

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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