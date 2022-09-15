Hafriyat kamyonu otomobile çarptı: 2 ölü, 1 yaralı

TOKİ başvuru şartları, tarihleri ve ücreti belli oldu!

En Çok Okunanlar

En Çok Okunanlar



Kadir ÇELİK/NURDAĞI (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in Nurdağı ilçesinde, hafriyat kamyonunun aynı yöne giden otomobile çarptığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi de yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde NurdağıGaziantep kara yolunun 45'inci kilometresinde meydana geldi. Lamih Ağaslan (57) yönetimindeki 27 AIL 212 plakalı zift yüklü kamyon, sürücünün kontrolünden çıkıp aynı yöne giden Beşar Veys yönetimindeki 27 MA 0128 plakalı otomobile çarptıktan sonra şarampole devrildi. Kazada, sürücüler Lamih Ağaslan (57) ile Beşar Veys (47) yaşamını yitirdi, otomobildeki Muhammed Veys ise yaralandı. Muhammed Veys, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulansla Nurdağı Devlet Hastanesi´ne kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Nurdağı Kadir ÇELİK

2022-09-15 13:46:46



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.