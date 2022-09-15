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Bakan Ersoy: Dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesiyiz

DHA

Bakan Ersoy: Dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesiyiz


Kadir GÜNEŞAhmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)KÜLTÜR ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Türkiye'nin tanıtımına önem verdiklerini belirterek, "Dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesiyiz. 200 ülkede, televizyon ve dijital dünya olmak üzere, hedef pazarlarımızda ülkemizi tanıtıyoruz" dedi.
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, bir dizi ziyaret için geldiği Gaziantep'te, 135 bitki ve baharat çeşidinin hikayeleriyle sergilendiği 'Rayiha Baharat Müzesi'nin açılışına katıldı. Gaziantep Valisi Davut Gül ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, milletvekilleri, ilçe belediye başkanları ve bölge halkı da programda yer aldı. Bakan Ersoy, bugünün turizm beklentilerinde değişim yaşandığını belirterek, eskiden 'turizm' denilince akıllara ilk olarak 'deniz-kum- güneş' geldiğini söyledi. Bu eğilimin devamının yanı sıra dünyanın dört bir yanında, insanların artık farklı turizm alternatifleri için de seyahatler gerçekleştirmeye başladığını kaydeden Ersoy, "Bu süreçte gastronomi turizmine yönelik ciddi bir ilgi oluşmaktadır. Yöresel mutfak, yeme içme alışkanlıkları, farklı tatlar, bir kültürü tanımanın önemli unsuru olarak kabul edilmektedir. Yemek ve kültür arasında gelişen güçlü bir ilişkiden söz ediyoruz. Bugün dünyadaki turizm hareketliliğinde gastronomi turizmi çok önemli yer tutmaktadır. Bu ilgi bir yandan medyanın bu alanlara yönelmesine neden oluyor. Bugün Türkiye de dahil dünyanın birçok ülkesinde mutfak kültürü temalı programlar en çok takip edilen programlar arasında yer alırken, gastronomi bölümleri üniversitelerde de en çok tercih edilenler arasında yer almaktadır" diye konuştu.
'SAHİP OLDUĞUMUZ DEĞERİ DÜNYAYA ANLATIYORUZ'
Bakan Ersoy, bakanlık olarak Türkiye'nin tanıtımına önem verdiklerini belirtip, şunları söyledi:
"Dünyanın en etkili tanıtım yapan ülkesiyiz. 200 ülkede, televizyon ve dijital dünya olmak üzere, hedef pazarlarımızda ülkemizi tanıtıyoruz. Alanında dünyanın en başarılı dijital platformlarından biri olan 'Go Türkiye' portalımız üzerinden de kültür ve turizm sahasında sahip olduğumuz her ayrıcalığı, özgünlüğü ve değeri tüm dünyaya anlatıyoruz. Tarihi ve kültürel mirasın ayağa kaldırılması kadar medeniyetimize ait tüm zenginliklerin büyük titizlik içerisinde gün yüzüne çıkarılması da o kadar önemlidir. Bugün 'gastronomi' dendiğinde ilk akla gelen şehirlerden biri de Gaziantep'tir. Bu açıdan Antep'in gastronomi turizminden daha yüksek pay alabilmesi, potansiyelinin doğru yönetilmesi ve dünya kentleriyle rekabet edebilmesi açısından bugün açılışını gerçekleştirdiğimiz 'Peynircilik Müzesi' de şu an içinde bulunduğumuz 'Baharat Müzesi' de büyük önem taşımaktadır. İnsanlar, yöresel tatların nasıl oluştuğuna; bu ürünlerin nerelerde, hangi sürelerde, nasıl yetiştiğine, bu ürünlerin yerel kültürle olan ilişkisine, dünyadaki örnekleriyle olan yakınlığı ya da farklılığı gibi konulara çok farklı düzeylerde önem vermektedirler. Bu açıdan dünyadaki en iyi örnekler arasında yer alan 'Baharat Müzesi' gibi bir mekanın, Gaziantep Büyükşehir Belediye'mizin UNESCO ile başlayan gastronomi macerasına ciddi katkılar sağlayacağına inanıyorum." 
'ÖZEL MÜZELERİN SAYISI 347'YE ULAŞTI'
Bakan Ersoy, müzelerin sayısında artış olduğunu da vurgulayarak, "Sergi alanı, laboratuvarı, tadım restoranı, endemik bitkilerin incelendiği 'tohum bankası' ve 150'ye yakın bitki ve baharatın yetiştiği bölgeye göre hikayelerin anlatılması ayrıca 'Baharat Araştırmaları Merkezi'nin bilimsel araştırmalar da gerçekleştirecek olması beni de heyecanlandırdı. Bu çalışmalar, Gaziantep'in gastronomi turizminde iddiasını güçlendirecek ve dünya kentleriyle rekabetinde avantajlar elde etmesini sağlayacaktır. Emeği geçenleri ve bu iddiayı ortaya koyan büyükşehir belediyemizi kutluyorum. Özellikle yerel yönetimlerin ilgisi, kent müzelerinin, şahıs ve kurumların ilgisi de farklı koleksiyon türlerine sahip müzelerin sayısının artmasına vesile olmaktadır. Özel müzelerin sayısında çok ciddi bir artış yaşanmış olup, bugün itibarıyla ülkemizde bu sayı 347'ye ulaşmıştır" diye konuştu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-09-15 16:48:31

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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