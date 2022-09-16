Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Ay için müebbet hapis istemi



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, yerel bir gazetecinin silahlı saldırıda yaralanmasının ardından tutuklanan bir sanığın azmettirici olduğunu iddia etmesiyle gözaltına alınarak cezaevine konulan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay (40) hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle hazırlanan iddianame kabul edildi.

Gaziantep'te yerel gazete sahibi Mahmut Ö., 2018 yılı Nisan ayında evinin önünde silahlı saldırıya uğradı. Bacağından ve göğsünden yaralanan Mahmut Ö., tedavisinin ardından taburcu edilirken, olay kapsamında gözaltına alınan 5 şüpheli tutuklandı. Saldırıya uğrayan Mahmut Ö., kendisini daha önce birlikte çalıştığı İbrahim Ay'ın vurdurduğunu iddia etti. Yargılama sürecinde Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay hakkında azmettirici olduğu iddiasına yönelik takipsizlik kararı verilirken, diğer sanıklar Sadık Onur M., Selçuk Y., İrfan G., Yılmaz D. ve Mahmut P., çeşitli hapis cezalarına çarptırıldı.

CEZAEVİNDEN MEKTUP İLE YENİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin davada 21,5 yıl hapis cezasına çarptırılan sanıklardan Selçuk Y., geçen yıl Eylül ayında tutuklu bulunduğu cezaevinden mektup yazarak kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu belirtti. Selçuk Y., mektubunda ve sonradan alınan ifadesinde olaydan 2 ay önce tutuklu sanıklardan Sadık Onur M.'nin İbrahim Ay tarafından telefonla arandığını belirterek, "Bu telefon görüşmesinden sonra Sadık Onur M., üniversite içerisinde Mahmut Ö. ile tartıştığını söyledi. Bu görüşmeden bir hafta sonra Sadık Onur M., yanıma geldi ve Mahmut Ö.'nün kendilerine küfür ettiğini ayaklarına sıktırmak için bir genç bulmak istediklerini söyledi. Bu görüşmede beni karıştırmamalarını söyledim. Bu görüşmeden 15 gün sonra Yılmaz D. ile karşılaştık paraya ihtiyacı olduğunu söyleyince ve daha önce tetikçilik yaptığını bildiğim için Sadık Onur M.'nin söyledikleri aklıma geldi. Sadık Onur M.'ye konuyu açtım ve kendisi bana 50 bin lira verelim işi halletsin dedi, Yılmaz'da kabul etti. Olay günü Sadık Onur M.'nin yanına giderek parasını vermesini istedim. Sadık Onur M. bunun üzerine İbrahim Ay'ı aradı. İbrahim Ay, Antalya'da olduğunu pazartesi ödeme yapacağını söyleyince bana Yılmaz'a vermek üzere 3 bin lira verdi, kalan kısmı da pazartesi ödeyeceğimi söylememi istedi. Bu olaydan sonra tutuklu sanıklardan Mahmut P., para konusunda İbrahim Ay'ı aradı ve para için kendisini bir kuyumcuya yönlendirdi. Ayrıca, vurulma olayının ardından emniyetteyken yanıma gelen bir avukat, 'Selçuk canını sıkma, başkan konuyla ilgileniyor' dedi, başkanın kim olduğunu sorunca da İbrahim Ay olduğunu söyledi. Mahmut Ö.'nün vurulmasından önce İbrahim Ay'ı 2 kez gördüm ancak kendisiyle hiç görüşmedim. Bu olaydan dolayı tutuklu sanıklardan Sadık Onur M., İbrahim Ay'dan aldığı 400 bin lira tutarında bir ev verildiğini öğrendim" dediği öğrenildi. Mektubun ardından savcılık tarafından başlatılan soruşturma kapsamında Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, 28 Haziran günü gözaltına alındı ve çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

İDDİANAME HAZIRLANDI

Cezaevine tutuklu bulunan İbrahim Ay ile ilgili iddianame de hazırlandı. Soruşturmasını tamamlayan savcılığın hazırladığı ve 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede; tutuklu sanıklar Yılmaz D. ile İrfan G.'nin evinin önünde vurulan Mahmut Ö.'yü Selçuk Y.'nin azmettirmesiyle vurdukları bilgisine yer verildi. Yılmaz D. ile İrfan G., olayda vurdukları kişiyi Selçuk Y.'nin kendilerine kötü işler yapan 'Ümit' olarak tanıttığını ve yerel gazeteci Mahmut Ö. olduğunu sonradan öğrendiklerini ifade etti. Diğer sanıklar Sadık Onur M. ve Selçuk Y. de suçlamaları kabul etmedi.

Silahlı saldırıda ağır yaralanan Mahmut Ö., daha önce İbrahim Ay'ın sahibi olduğu yerel gazetede 20132016 yılları arasında muhabir olarak çalıştığını ve ayrılmasının ardından tazminat davası açtığını söyledi. Mahmut Ö. tazminat davası açmasının ardından aralarında tutuklu sanıklardan Sadık Onur M.'nin de olduğu bazı kişilerce tehdit edildiğini ve saldırıya maruz kaldığını ifade etti.

İBRAHİM AY, SUÇLAMALI KABUL ETMEDİ

İddianamede müebbet hapis cezası istenen Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay ise suçlamalı kabul etmedi. İbrahim Ay, silahlı saldırıda yaralanan Mahmut Ö.'nün bir dönem yanında çalıştığını ve kendi isteği ile ayrıldığını ifade etti. Ayrılmasının ardından tazminat teklifini kabul etmeyen Mahmut Ö.'nün dava açtığını belirten İbrahim Ay, olay günü kendisinin Marmaris'te bulunduğunu belirterek, "Ben kimseyle Mahmut'un vurulması için görüşmedim, böyle bir talebim olmadı. Mahmut ile herhangi bir husumetim yoktur. Vurulduğu gün ben Marmaris'te bulunuyordum ve olayı da sosyal medyadan öğrendim. Tutuklu sanıklardan Sadık Onur M. ile de olaydan 1 yıl önce görüştüm. Beni mektup yazarak suçlayan Selçuk Y., iftira atıyor, suçlamaları kabul etmiyorum" dedi.

İddianameye yansıyan soruşturma kapsamında yapılan incelmemede, tutuklu sanıklardan Mahmut P.'nin cep telefonunun incelemesinde Selçuk Y.'nin eşi Rana Y. ile çok sayıda whatsapp yazışması bulunduğunun tespit edildiği belirtildi. Yazışmalarda Rana'nın Mahmut P.'den para istediği, para gönderilmediği için mağdur olduğunu, Selçuk'un da sinirlendiğini söylediğine yer verildi. Soruşturma kapsamında telefonları incelenen tutuklu sanıklar İbrahim Ay, Sadık Onur M. ve Mahmut P.'nin 'ICQ' uygulaması kullandıklarının tespit edildiği belirtilen iddianamede, tutuklu sanık Selçuk Y.'nin cezaevi görüşmelerinde yakınları ile arkadaşlarına kendilerini azmettiren kişinin İbrahim Ay olduğunu söylediği belirtildi. İddianamede, İbrahim Ay ile diğer sanıklar arasında whatsapp yazışmaları bulunduğuna dikkat çekildi. HTS kayıtlarının incelenmesinde de şüphelilerin olaydan önceki süreçte aynı saatlerde ortak bazdan sinyal vermesinin şüphelilerin bir araya geldiklerine dair kuvvetli şüphe barındırdığı vurgulandı. Şüpheliler; İbrahim Ay ve Mahmut P. ile Sadık Onur M.'nin olası bir telefon dinlemesi ve aralarındaki haberleşmenin açığa çıkmasını önlemek amacıyla ICQ isimli uygulama üzerinden görüştükleri bilgisine yer verildi.

Savcılığın talebi üzerine hakkında 'tasarlayarak öldürmeye teşebbüs suçuna azmettirme' suçundan müebbet hapis cezası istemiyle kamu davası açılan İbrahim Ay'ın yargılanmasına Aralık ayında 4'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde başlanacak.

AY'IN AVUKATLARINDAN AÇIKLAMA

Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay'ın avukatları, hazırlanan iddianamede hiçbir delil ya da bilgi, belge bulunmadığını ve müvekkillerinin beraat edeceğini ileri sürdü. Avukat Bektaş Şarklı ve İskender Kahraman tarafından yapılan açıklamada şöyle denildi:

"Müvekkil İbrahim Ay´ın 28/06/2022 tarihinde tutuklandığı ve yaklaşık 4,5 yıl önceki bir olayla ilgili olarak bugün itibarıyla savcılık makamı tarafından iddianame düzenlenmiş ve Gaziantep 4.Ağır Ceza Mahkemesince iddianame kabul edilmiş olup gizlilik kararı ortadan kalkmıştır. Biz İbrahim Ay´ın avukatları olarak aşağıdaki hususları kamuoyunun bilgisine ve takdirine sunuyoruz. Söz konusu dosyanın, 4 yıl aradan sonra yeniden işleme alınma sebebi müşteki vekilinin, müvekkil hakkında bizzat 6 defa cezaevinde görüşmeleri ve ikna sonucunda savcılığa ya da mahkemeye değil doğrudan müşteki vekiline gönderilen bir dilekçeyle başlamıştır. Soruşturma savcısının olayın faili olan kişinin ifadesinin alınmasından kısa bir süre sonra 2021 yılı Eylül ayında o dönemdeki Başsavcılıkça değiştirilmesi ve yeni atanan savcının ise hemen dosyada gizlilik kararı almıştır. Gizlilik kararının alınmasından sonra, dosyada bulunmayan HTS kayıtlarının kimden, nasıl, gerçek olup olmadığı belli olmayan ve sadece müştekinin dosyaya sunduğu bir kayıtla işlem yapıldığı görülüyor. Müştekinin ifadesinden yaklaşık 5 ay sonra müvekkil İbrahim Ay´ın 2018 yılında aynı suçtan dolayı almış olduğu takipsizlik kararını da sadece müştekinin sunmuş olduğu HTS kayıtlarıyla kaldırmış olması da HTS kaydı ile suçlamanın ne kadar mesnetsiz olduğu aşikardır. Tüm bunların yanında müvekkil hakkında takipsizlik kararının kaldırılması ve akabinde tutuklanmasına konu iddia HTS kaydı ve ortak baz bilgisi olduğu dışında iddianamede herhangi bir maddi delil ya da bilgi belge bulunmamaktadır. Müvekkil hakkındaki yargılama sonunda beraat edeceğine inancımız tamdır."

DAYAK GÖRÜNTÜLERİ İLE GÜNDEME GELMİŞTİ

Müebbet hapis cezası istemiyle hakkında iddianame hazırlanan Gaziantep Gazeteciler Cemiyeti Başkanı İbrahim Ay, daha önce bir kişiye yönelik sopalı saldırı görüntüleri ile gündeme gelmişti. İbrahim Ay, 2017 yılında vefat eden kız kardeşi ile ilgili söylemleri nedeniyle Cemil B.'yi, yanındaki bazı kişiler ile sopayla darbetmişti. Olayın görüntülerinin geçen yıl ortaya çıkmasının ardından Ay, sosyal medya hesabından, "Avukat olan rahmetli kız kardeşime yönelik 5 yıl önce tezgahlanmış iğrenç, insanlık dışı bir iftira. Her türlü kanuni yola başvurmama rağmen şahsın, 'Suç ehliyetinin olmadığına dair' raporu dolayısıyla maalesef sonuç alamadım. İğrençlik devam etti. Kız kardeşim üzüntüsünden kalp krizi geçirip hayatını kaybetti. Yaşananları konuşmak için gittiğimde, şahsıma ve aileme yönelik hakaret ve tehditlere devam edince bir anlık öfkenin sonucu hadise meydana geldi. Beni yıpratmak için kız kardeşimin ölümüne neden olan şer odaklarının 5 yıl önceki bu görüntüleri şimdi servis etmeleri manidardır. Hepsini Yüce Allah'a havale ediyorum" paylaşımını yapmıştı. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep GAZİANTEP, (DHA)

2022-09-16 19:48:49



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