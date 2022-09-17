Kamyonette, borulara gizlenen 128 kilo esrar ele geçirildi

GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerince durdurulan kamyonetin kasasında, plastik boruların içine gizlenen 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kente yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği bilgisi üzerine harekete geçti. Kent girişinde kontrol noktası oluşturan ekipler, şüphe üzerine araçları durdurarak aradı. Kontrol noktasında durdurulan, plakası açıklanmayan kamyonette, eğitimli köpek 'Onix' kullanılarak yapılan aramada, kasadaki plastik boruların içine gizlenen 128 kilo 900 gram esrar ele geçirildi. Esrara el koyan ekipler, kamyonetteki ismi açıklanmayan 2 kişiyi gözaltına alarak, sorgulamak üzere emniyete götürdü. DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-09-17 10:59:10
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