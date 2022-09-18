Şahinöz: Tüketici QR kod ile sağlıklı ve güvenilir ürüne kolayca ulaşabilecek



Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) -EV Dışı Tüketim Derneği (ETÜDER) Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, ''Türkiye'de ilk defa artık bir tüketici restoranda yemek yediğinde o yemeğin içindeki hammadde nereden geliyor sağlıklı ve güvenilir bir ürün mü bunu görebilecek´ `dedi. Şahinöz, geliştirdikleri bir aplikasyon ile tüketicinin QR kod ile sağlıklı ve güvenilir ürüne kolayca ulaşabileceğini söyledi.Şahinöz, Gaziantep Büyükşehir Belediyesi´nin, Gaziantep Valiliği koordinasyonunda ve Gaziantep´i Geliştirme Vakfı (GAGEV) iş birliğinde bu yıl 4´üncüsünü düzenlediği Uluslararası Gastronomi Festivali'ne (GastroAntep) katıldı. Festival kapsamında düzenlenen panellere konuşmacı olarak katılan ETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, Güvenilir Tedarikçi Sertifikası hakkında açıklamalarda bulundu.APLİKASYON UYGULAMASI TÜRKİYE´DE BİR İLKETÜDER Yönetim Kurulu Başkanı Melih Şahinöz, geliştirdikleri bir aplikasyon ile Türkiye'de ilk defa tüketicinin restoranda yediği yemeğin nereden geldiğini kolaylıkla öğrenebileceklerine dikkat çekti.

Tüketicinin yediği yemeğin içindeki hammaddenin nereden geldiğini, sağlıklı ve güvenilir bir ürün olup olmadığını kolaylıkla öğrenebileceklerini kaydeden Şahinöz, ''Aplikasyon uygulaması Türkiye'de bir ilk. Artık bir tüketici restoranda yemek yediğinde o yemeğin içindeki hammaddenin nereden geldiğini sağlıklı ve güvenilir bir ürün mü bunu rahatlıkla görebilecek" dedi."QR KODA BAKARAK TEDARİKİN NASIL SAĞLANDIĞI GÖRÜLEBİLECEK"QR kodla menüye bakıp sipariş veren tüketicilerin yine bu kodla sipariş edilen yemeğin içindeki malzemelerin tedarikinin nasıl sağladığını görebileceklerini ifade eden Şahinöz, sözlerine şöyle devam etti:"Türkiye'de bir ilk olan uygulamamız ile ilgili birkaç otel ve restoranda pilot uygulamaya başladık. Bu çalışmamamızı dünya genelinde kullanılan bir uygulama haline getirmeyi hedefliyoruz."Salgının getirdiği çok sayıda zorluğun yanında, fırsatlar da oldu. Herkes bu dönemde panikle ne yiyeceğini şaşırdı. Hatta insanlar yemek ambalajlarını yıkadılar. Bu panik bitince tekrar güvenerek restorana gelirler mi diye düşünürken bütün STK, otelciler, restorancılar ve mutfakçılarla görüştük. Bu süreçte dijitalleşmenin de verdiği imkanlardan yararlanarak böyle bir algoritma tasarladık. Bu sayede hem gıda üreticisi denetleniyor hem de tüketici bunu görebiliyor. Şeffaf bir uygulama olacak. Sistem, gönüllülük esasıyla işliyor. Bu uygulamayı tercih eden restoranlar tedarikin sağlandığı noktaları gururla müşterilerine gösterecekler. Biz ETÜDER olarak bu katma değer sağlayan projeyi ortaya çıkartmaktan gurur duyuyoruz´ `"KÜLTÜRÜMÜZÜN VE MUTFAĞIMIZIN DÜNYAYA AÇILMASINI SAĞLIYORLAR"Gastronomi Festivaline katılmaktan dolayı çok memnun olduğunu ifade eden Şahinöz, festivalle ilgili şunları söyledi:''Gaziantep Gastronominin başkenti ve bu konuda ülkemizde liderliğini sürdürüyor. Biz de bu kapsamda dört yıldır Gaziantep'e geliyoruz. Festivalde sadece eğlence yok, deneyimler var. Dünyanın önemli mutfaklarından başarılı şeflerimiz Gaziantep'e geliyor. Buradaki hammaddeleri kullanıp sonrasında kendi ülkelerine götürüp restoranlarında kullanarak hem kültürümüzün hem mutfağımızın dünyaya açılmasını sağlıyorlar. Bu açıdan baktığımızda GastroAntep Festivalini çok değerli buluyorum.'' DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Merkez Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA)

2022-09-18 10:17:34



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