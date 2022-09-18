Gaziantep'e şehit ateşi düştü



Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)ŞANLIURFA'nın Suriye sınırında bulunan Esentepe Hudut Karakolu'na PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen roketatar saldırısında şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) acı haberi Gaziantep'teki baba evine ulaştı.

Sözleşmeli Er İsmet Aybek´in şehit olduğu haberi, yetkililer tarafından Gaziantep'te Yeditepe Mahallesi'nde yaşayan babası İlhak, annesi Meryem ile yakınlarına verildi. Aile bireyleri, aldıkları acı haberle gözyaşlarına boğuldu. 4 kardeşin en küçüğü olan şehit İsmet Aybek'in ailesinin yaşadığı ev ve bulunduğu sokağa Türk bayrakları asıldı. Yakınları ve komşuları taziye için eve gelmeye başladı.

Bekar olan Aybek, yarın Gaziantep'te düzenlenecek törenin ardından son yolculuğuna uğurlanacak. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-18 15:24:45



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.