Gaziantep'e şehit ateşi düştü (2)

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ŞEHİT CENAZESİ GAZİANTEP'E GELDİ

PKK/YPG'li teröristler tarafından düzenlenen saldırıda şehit olan Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in (23) cenazesi helikopter ile Gaziantep Havalimanı'na getirildi.

Şehit Sözleşmeli Er İsmet Aybek'in ay yıldızlı bayrağa sarılı cenazesi havalimanında; Gaziantep Vali Vekili Ömer Kalaylı, Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Berk, 5'inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Emniyet Müdür Yardımcısı Mustafa Laman ve yakınları tarafından karşılandı. Cenazenin helikopterden indirilişi sırasında sinir krizi geçiren yakınlarına sağlık ekipleri müdahale etti. (DHA)Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-18 19:40:25



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