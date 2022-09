Hububat ihracatında yüzde 28´lik artış

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Celal Kadooğlu, "Sektör olarak bu yıl ilk 8 ayda Türkiye genelinde yüzde 30,3´lük bir artış ile ihracatımızı 7,2 milyar dolara ulaştırdık. GAİB Hububat Birliği olarak ihracatımızı ilk 8 ayda yüzde 28´lik artışla 2,2 milyar dolar ihracat gerçekleştirdik. Üyelerimizin özverili çalışmalarıyla hedeflerimizi gerçekleştirmeye el birliğiyle devam ediyoruz" dedi.Güneydoğu Anadolu Hububat Bakliyat Yağlı Tohumlar ve Mamulleri İhracatçıları Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, GAİB Hububat Birliği olarak yapılan yeniliklerden ve ihracat rakamlarından bahsetti.GAİB HUBUBAT BİRLİĞİ EN FAZLA İHRACAT YAPAN BİRLİK OLDUPandeminin tüm dünyada olduğu gibi ülkemizde de yaşamın her alanında önemli değişikliklere neden olduğunu ifade eden GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, "Zorlu süreçlerde ülkemiz üretebilen ve kendine yetebilen bir ülke olmayı başardı. Genel olarak tüm dünya bu süreçten olumsuz etkilenirken Türkiye´de gıda konusunda herhangi bir yetersizlik olmadı. Ülke olarak, zorlu süreçleri, en az zararla atlatmayı başardık. Ülkemizde tarım alanında en fazla ihracat gerçekleştiren sektörler arasında yer alan hububat sektörü, yükselen grafiğini sürdürmeye devam etti. GAİB Hububat Birliği olarak diğer birlikler arasında ihracatta ilk sırada yer almaya devam ediyoruz. Türkiye´nin en fazla ihracat gerçekleştiren Birliği olma statümüzü her zaman koruyacağız" dedi."2023 HEDEFLERİMİZİ GERÇEKLEŞTİRECEĞİZ"İhracat rakamları ve Birliğin hedefleriyle ilgili açıklamalarda bulunan Başkan Celal Kadooğlu, sektör olarak bu yıl ilk 8 ayda Türkiye genelinde yüzde 30,3´lük artışla ihracatı 7,2 milyar dolara ulaştırdıklarını ifade ederek şunları ekledi:"GAİB Hububat Birliği olarak ihracatımızı ilk 8 ayda yüzde 28´lik artışla 2,2 milyar dolar seviyelerine çıkardık. Hububat Birlikleri arasında Türkiye´nin en fazla ihracat gerçekleştiren birliği olma statümüzü koruyoruz. İhracatımızı, planladığımız yeni projelerimizle daha da artırarak 2023 yılı hedeflerimizi gerçekleştirmeye hep birlikte devam edeceğiz.""ÜYELERİMİZİN ULUSLARARASI PLATFORMLARDA TANINMASINA ÖNCÜLÜK EDİYORUZ"GAİB Hububat Birliği Başkanı Celal Kadooğlu, en çok ihracat gerçekleştirdikleri ülkelerin başında Irak, Suriye ve Amerika´nın geldiğini söyleyerek, en çok ihracat gerçekleştirilen ürün sıralamasının ise makarna, bitkisel yağ, buğday unu, bisküvi ve pasta olduğunu söyledi."GAİB Hububat Birliği olarak ihracatçı üyeleri her zaman dünya pazarında yer almaları için desteklediklerini ifade eden Başkan Kadooğlu, dünyadaki önemli fuarlara da katıldıklarını ekleyerek, "İhracatçı üyelerimiz artık fuarlar konusunda çok bilinçliler ve bu fuarların dünyaya açılan bir kapı olduğunu görüyorlar. GAİB Hububat Birliği olarak, Gulfood, World Food Moscow, Sial Paris, Anuga´yı ziyaret ediyoruz. Bazı fuarlara ise Birlik olarak info stantla katılım sağlıyoruz. Bu info stantlarda üye firmalarımızı ve sektör ürünlerini tanıtıyoruz. Gelen ziyaretçilere sektörümüzle ilgili bilgilendirmelerde bulunarak, üyelerimizin uluslararası platformlarda tanınmasına öncülük ediyoruz" diye konuştu."SEKTÖR TEMSİLCİLERİNİN SORUNLARINI ÇÖZÜYORUZ"GAİB Hububat Birliği Başkanı Kadooğlu, göreve geldikleri günden itibaren üyelerle bir araya gelerek sektör sorunlarının çözümüne yönelik düzenledikleri `Sektör İstişare Toplantıları´nın verimli geçtiğini ve bu toplantıları sürdüreceklerini söyledi. Başkan Celal Kadooğlu, birlik olarak sektör temsilcilerinin sorunlarını çözebilmek adına bakanlıklarla sürekli temas halinde olduklarını vurgulayarak, ''Biz yönetim kurulu olarak her ay temel sorunları çözebilmek adına sektör temsilcileriyle toplantılar düzenleyerek, üyelerimizin taleplerini dinledikten sonra yazılı hale getiriyor ve sektörle paylaşıyoruz. Genel değerlendirmelerimizin ardından taleplerimizi Ticaret Bakanlığına ya da ilgili bakanlıklara gönderiyoruz. Bu hızlı ve çözüm odaklı çalışmalarımızla yönetim kurulu olarak, ortak sorunlarımızı birlikte çözeceğiz" dedi."TÜRK ÜRÜNLERİNE OLAN TALEP GÜN GEÇTİKÇE ARTIYOR"Celal Kadooğlu, ikili görüşmelerin önemli olduğunun altını çizerek, Cibuti ve Kazakistan Büyükelçileri ile görüşmeler gerçekleştirdiklerini ve görüşmeler kapsamında; Cibuti, Etiyopya ve Somali'deki heyetleri Gaziantep´e getireceklerini her iki taraf için de verimli geçecek ikili görüşme organizasyonları yapmaya karar verdiklerini açıkladı.İkili görüşmelerin, ülkemiz için oldukça önemli olduğunu açıklayan Kadooğlu, Gaziantep´te gerçekleşecek heyetler ile ilgili şunları söyledi:"Devletimizin Somali ve Afrika ülkelerine yaptığı yardımlardan dolayı o bölgelerde Türk ürünlerine karşı ciddi bir sempati var. GAİB Hububat Birliği olarak, bunu ticari anlamda düşünerek ciddi girişimlerde bulunduk ve bir heyet oluşturduk. Bu heyetimizi Cibuti, Etiyopya ve Somali'ye yönlendirdik. Bir haftalık çalışmaların ardından firmalarla görüşmeler yapıldı. Yapılan görüşmelerin ardından detaylı bir rapor hazırladık ve sonuç olarak, Gaziantep'in katma değerini artırmak amacıyla ikili görüşme organizasyonları düzenlemeye karar verdik. Cibuti, Etiyopya ve Somali'deki heyetlerini bölgemize getirerek ihracatçı üyelerimizle buluşmalarını sağlayacağız. Ayrıca Kazakistan Büyükelçisi ile de yakın zamanda görüşmelerimiz oldu. GAİB Hububat Birliği olarak 3 gün boyunca ikili görüşmeler organize ettik. Hem ihracatçı üyelerimiz hem de yabancı katılımcılarla yaptığımız görüşmeler neticesinde organizasyonun çok verimli geçtiğini öğrendik. Bu geri bildirimler bizi çok mutlu etti. Kazakistan kardeş ülkemizdir. Bu görüşmelerin ülke ihracatımıza önemli katkıları olacağına inanıyoruz."DHA-Ekonomi Türkiye-Gaziantep DHA

2022-09-19 09:41:58



