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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu

DHA

Yalnız yaşadığı evde ölü bulundu


Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, Abdullah Bodur (72), yalnız yaşadığı evinde ölü bulundu.
Seyrantepe Mahallesi´nde yalnız yaşayan Abdullah Bodur, geçen hafta halılarını yıkamacıya verdi. Sabah saatlerinde halıları teslim etmeye gelen yıkamacılar, kapıyı açan olmayınca, evden de kötü kokular yayılması üzerine durumu 112 Acil Çağrı Merkezi´ne bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Kapısı çilingire açtırılarak girilen evde Bodur´un cansız bedeni bulundu.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Abdullah Bodur´un cansız bedeni, otopsi için Adli Tıp Kurumu´nun morguna kaldırıldı.
Abdullah Bodur'un ölümüne ilişkin soruşturma sürüyor.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-09-20 11:25:36

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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