Traktör kazasında babasından 10 gün sonra Emin de yaşamını yitirdi

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, babası İmam Yılmaz'ın (42) öldüğü traktör kazasında yaralanan Emin Yılmaz (15) da tedavi gördüğü hastanede 10 gün süren yaşam savaşını kaybetti.

Kaza, 10 Eylül'de Yavuzeli ilçesi Beğendik Mahallesi'nde meydana geldi. İmam Yılmaz´ın kontrolünü kaybettiği 27 KR 644 plakalı traktör, yol kenarındaki fıstık bahçesine devrildi. Kazada, İmam Yılmaz hayatını kaybetti, oğlu Emin Yılmaz ise hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Emin Yılmaz da bugün sabaha karşı, doktorların müdahalesine karşın kurtarılamadı.

Babasının ardından 10 günlük yaşam savaşını kaybeden Emin Yılmaz'ın cenazesi, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-20 12:20:09



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