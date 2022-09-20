Boş su kanalına uçan araçtaki anne ve oğlu yaralandı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP´te, içi boş su kanalına uçan hafif ticari aracın sürücüsü Hacer P. (35) ile oğlu Yusuf P. (9) yaralandı.

Olay, öğleden sonra Onat Kutlar Mahallesi´nde meydana geldi. Hacer P. yönetimindeki 33 ECU 96 plakalı hafif ticari araç, sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüjde içi boş su kanalına uçtu. Kazada, sürücü Hacer P. ile yanındaki oğlu Yusuf P. hafif yaralandı. Anne ve oğlu, çağırılan ambulansla hastaneye kaldırılarak tedaviye alındı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-20 16:00:18



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