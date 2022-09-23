3 ilde besicileri sahte dekontla dolandıranlara operasyon: 10 gözaltı



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, kendilerini çiftlik sahibi olarak tanıttıkları kişilere, hayvanlarını satın almak istediklerini söyleyip, sahte dekont göstererek dolandıranlara yönelik operasyon düzenledi. 3 ildeki operasyonda, 10 şüpheli gözaltına alındı, 5 milyon 100 bin liralık dolandırıcılığın meydana geldiği 30 olay aydınlatıldı.

Gaziantep'te, jandarmaya başvuran bazı besiciler, yanlarına gelen ve memur emeklisi olduktan sonra çiftlik kurduğunu söyleyen kişilere hayvanlarını satmak üzere anlaştıklarını söyledi. Çiftlik sahibi olarak bildikleri kişilerin, kendilerine parayı banka hesaplarına gönderdiklerine ilişkin dekont gönderdiğini, ancak hayvanları aldıktan sonra gittikleri bankada, dekontun sahte olduğunu fark edince dolandırıldıklarını anladıklarını belirtip şikayetçi oldu.

Jandarma, araştırmasında aynı şüphelilerin, benzer şekilde 30 kişiyi dolandırdıkları ve bu kişilerden aldıkları küçük ve büyükbaş hayvanları 5 milyon 100 bin lira karşılığında başkalarına sattıklarını tespit etti.

Yapılan çalışmada kimliği belirlenen şüphelilerin yakalanması için jandarma, Gaziantep ve Kilis ile 1 ilde daha düzenlediği operasyonlarda 10 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin adreslerindeki aramalarda ise 312 küçük ve büyükbaş hayvan, 5 dekont, 1 tablet ve 9 cep telefonu ele geçirdi. Operasyonla 30 dolandırıcılık olayı aydınlatılırken, 10 şüphelinin jandarmadaki işlemleri devam ediyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-09-23 11:29:10



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