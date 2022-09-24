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Eşini doğrama tahtasıyla öldüren öğretmen tutuklandı

DHA

Eşini doğrama tahtasıyla öldüren öğretmen tutuklandı


Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA)GAZİANTEP'in İslahiye ilçesinde, eşi Zeliha Durmuş'u (41) doğrama tahtası ile başına vurarak öldüren sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş (55), tutuklandı. Durmuş ifadesinde, eşiyle başka biriyle konuştuğu için tartıştıklarını, öldürme niyetiyle vurmadığını öne sürdü. 
Olay, dün sabah saatlerinde İslahiye ilçesi Aydınlık Mahallesi'nde meydana geldi. Cahit Zarifoğlu İlkokulu´nda sınıf öğretmeni olan Süleyman Durmuş ile bir yıl önce evlendiği eşi Zeliha Durmuş arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında Süleyman Durmuş, mutfaktaki doğrama tahtası ile eşinin başına vurdu. Kanlar içerisinde yere yığılan eşi Zeliha Durmuş'un öldüğünü anlayan Süleyman Durmuş, polis merkezine giderek teslim oldu. Zeliha Durmuş'un cansız bedeni, Adli Tıp Kurumu'nun morgunda yapılan otopsi sonrası teslim edildiği yakınları tarafından toprağa verildi.
Gözaltına alınan sınıf öğretmeni Süleyman Durmuş, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Sorgusunda eşinin başka biriyle konuştuğu için aralarında tartışma çıktığını belirten Süleyman Durmuş'un, "Sabah okula gitmek için hazırlık yaparken, telefonla başka birisiyle konuştuğu için eşimle tartışmaya başladık. Tartışma sırasında öfkelenerek tahta ile başına vurdum. Amacım öldürmek değildi, sadece öfkelendiğim için tahtayla vurdum. Asla öldürme niyetim yoktu, çok pişmanım" dediği bildirildi.
Süleyman Durmuş, işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe, 'Kasten öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK
2022-09-24 10:58:37

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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