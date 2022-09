Bakan Varank, Gaziantep'te (2)

GÜNEŞ ENERJİSİ SANTRALİNİN AÇILIŞINA KATILDI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Gaziantep'in Nizip ilçesinde Hancağız Güneş Enerjisi Santrali'nin açılış törenine katıldı. Eski Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, bürokratlar ve çok sayıda kişinin yer aldığı törende konuşan Bakan Varank, 20 yıldır Türkiye'yi muasır medeniyetler seviyesinin üzerine çıkarmak için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile birlikte büyük mücadele verdiklerini söyledi. Taş üstüne taş koymak ve ülkenin ihtiyacı olan projeleri hayata geçirmek için gece gündüz çalıştıklarını dile getiren Bakan Varank, "Biz ülkemizin vatandaşlarının ihtiyaçlarını vatandaşlarımızla buluşturmak için gece gündüz çalışıyoruz. Cumhurbaşkanı'mızla birlikte Amerika'dan gece döndükten sonra dün sabah Adıyaman'a gittik. Orada açılışlar yaptık ve programlara katılıp buraya geldik. Buradan da Kahramanmaraş'a gideceğiz. Biz bu gayreti niye gösteriyoruz? Çünkü biz dertliyiz, biz dert sahibiyiz. Biz biliyoruz ki eğer çalışırsak her şeyi hak eden aziz milletimizi hak ettiği seviyeye getirebiliriz. Onun için gece gündüz demeden çalışıyoruz. Gaziantep'in bu bölgenin ne kadar büyük potansiyeli olduğunun farkındayız. Buraya yapılan yatırımın misliyle katma değer olarak Gaziantep ve Türkiye ekonomisine katkı sağladığını iyi biliyoruz. Halka hizmetin hakk'a hizmet olduğu anlayışıyla 20 yıldır siyasetimizi yürütüyoruz" diye konuştu.

Bölgenin bereketli toprakları ile sadece Türkiye'yi değil dünyayı besleyecek potansiyel ve kapasiteye sahip olduğunu dile getiren Bakan Varank, şöyle devam etti:

"Burada çiftçilerimizin sulama sıkıntıları vardı. Pompaj istasyonlarının enerji maliyetleriyle ilgili çiftçilerimizin sıkıntıları vardı. Nasıl proje yaparız ve verimi, rekolteyi artırabiliriz, düşüncesiyle bu proje hayata geçirildi. Proje kapsamında buraya 30 milyon lira katkı sağladık. Burada kurduğumuz santralle sulama maliyetlerinin tamamını karşılayabileceğiz. 35 bin dekarlık arazide artık pompajla ilgili elektrik faturası bu bölgeye gelmeyecek. 5 megavatlık santrali 15 megavata çıkarmak için de destek vereceğiz. Sulama kanalları faaliyetleriyle ilgili Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan destek alarak Barak Ovası'nı daha çok sulayacağız. Sulama kanalları yatırımları yapıyoruz ve bunları 10 senede güncellemek zorunda kalıyoruz. Çiftçilerimizin zaman zaman bilinçli kullanımla ilgili sıkıntıları oluyor. Sulama kanalını kırıp suyu kendi tarlasına akıtıyor, diğer tarlaların suyuna tecavüz ediyor. Bunu da yapmamız, tarımı bilinçli yapmamız suyun dünyada en değerli varlık olduğu bilinciyle kullanmamız lazım. Biz elimizden gelen desteği vermeye devam edeceğiz ve elektrik santrali ile elektrik maliyetini ortadan kaldıracağız. Biz enerjiyi vereceğiz, siz rekolteyi vereceksiniz ve hızlı şekilde buraları kalkındıracağız."

'DÜNYADA YAŞANAN TÜRBÜLANSI DA ATLATACAĞIZ'

AK Parti iktidarının 20 yıldır milletin verdiği enerji ile millete hizmet ettiğini dile getiren Bakan Varank, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nu eleştirerek, şunları söyledi:

"Bu işleri nasıl yapıyoruz? 20 yıldır vatandaşımız bizim arkamızda dimdik durdukları için yapabiliyoruz. 20 yıldır Türkiye'nin neye ihtiyacı varsa o yatırımları milletimiz arkamızda durduğu için yapıyoruz. 2023 seçimlerinde sizin vereceğiniz enerjiye bizim ihtiyacımız var. 2023'te milletimiz bize o enerjiyi verecek. Çünkü bu ülkenin imkanları olabilir ama o imkanları doğru yönetebilmek, netice almayı getirir. Sizin kaynağınız tek başına yeterli değil, beceriksizseniz bir şey yapamazsınız. Bakın CHP Genel Başkanı, Şanlıurfa'ya gitti; 'Belediyeyi verin biz çiftçilere elektriği bedava vereceğiz' dedi. Siz inandınız mı? İzmir, Aydın, Adana büyükşehir belediyeleri CHP'de, oralarda çiftçi yok mu? Elektriği bedava veriyor mu? Neden öyle bir kabiliyetleri yok. O kabiliyet, tecrübe ve adanmışlık kimde var? Recep Tayip Erdoğan'da var. Allah'ın izniyle biz 20 yılda nasıl ülkede büyük devrim yaptık, ekonomiyi 3,5 kat büyüttük, milli geliri artırdık, inşallah şu an dünyada yaşanan türbülansı da atlatacağız. Türbülanslı sıkıntıların yaşandığı dünyada Türkiye gemisini yine biz Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde rotada tutacak ve 2023 sonrası aydınlık Türkiye'yi inşa edeceğiz."

'2023 SEÇİMLERİ ÖNEMLİ DÖNEMEÇ'

Cumhurbaşkanı'nın, Orta Asya ve ABD'de liderler ile bir araya geldiğini hatırlatan Varank, tüm liderlerin Erdoğan ile görüşerek destek istediğini dile getirip, şöyle konuştu:

"Cumhurbaşkanı'mızı ziyarete gelen dünya liderlerinin tek gündem maddesi vardı. Kışı, enerji krizini nasıl atlatacakları konusu gündemlerindeydi ve Cumhurbaşkanı'mıza gelip 'Bizimle beraber hareket eder misiniz' diyerek görüştüler. Bakıyorsunuz, bir zamanlar barış denizi olan Karadeniz'de şimdi iki komşu Rusya ve Ukrayna büyük bir savaşa. Dünya acaba 'Barış masası kurulur mu?' dediğinde dünyanın aklına Türkiye geliyor. Tahıl kriziyle ilgili problem var 'kim arabulucu olur' denildiğinde dünyanın aklına Cumhurbaşkanı'mız Recep Tayyip Erdoğan geliyor. Bu gücü nasıl elde ettik. 20 yılda verdiğimiz mücadele ile her alanda yaptığımız başarılar sayesinde elde ettik. Bu nedenle 2023 önemli bir dönemeç. Türkiye'nin rotası, tam bağımsız mı olacak, kendine yeten ülke mi olacak yoksa Avrupa ve ABD'nin ağzının içine bakacak ülke olarak devam mı edecek; 2023'te bunun kararını vereceğiz. Allah'ın izniyle biz milletimize güveniyoruz. Milletimiz o enerjiyi bize verecek, biz de ülkeye hizmet etmeye devam edeceğiz."

Bakan Varank, konuşmasının ardından beraberindekilerle santralin açılışını gerçekleştirdi.

Barak Sulama Projesi kapsamında devreye alınan santralin 3 ayda 1,6 milyon TL´lik elektrik üretip, bölge çiftçisinin enerji maliyetini büyük oranda azaltması, Fırat Nehri´nden gelen suyla sulanabilir arazinin 8 bin dekardan 101 bin dekara ulaşması ile çiftçinin elde edeceği ürün rekoltesinin artması hedefleniyor.DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ, Kadir GÜNEŞ

