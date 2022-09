Gaziantep'te Uluslararası Rum Kale Su Sporları Festivali başladı

Kadir GÜNEŞ / GAZİANTEP, (DHA) Gaziantep'te bulunan tarihi Rumkale'de bu yıl 5'incisi düzenlenen 'Uluslararası Rumkale Su Sporları Festivali' başladı. Festival kapsamında 13 ülke ve 38 şehirden 1350 sporcu dragon bot, su topu ve yüzme yarışlarına katıldı.

Gaziantep Valiliği, Büyükşehir Belediyesi, Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü, Türkiye Yüzme Federasyonu İl Temsilciliği ve Türkiye Sutopu Federasyonu İl Temsilciliği işbirliğinde düzenlenen festival, Yavuzeli ilçesinde bulunan tarihi Rumkale'de başladı. Festivalde açık su yüzme yarışlarında yıldızlar, gençler ve masterlar kategorilerinde 304 sporcu yarıştı. 5 şehirden gelen 8 su topu takımı ve 14´ü şehir dışından olan 29 dragon bot takımı Rumkale kıyılarında kıyasıya mücadele etti. Dereceye giren sporcular ödüllerini Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve protokol üyelerinin elinden aldı. Festivalde su kayağı, jet ski, wakeboard spor gösterileri yapılırken, flyboard gösterisi ise izleyiciler tarafından ilgi ile takip edildi.

"FIRAT´I DÜNYAYA TANITMAK İSTİYORUZ"

Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, festivalde yaptığı konuşmada Rumkale´yi en özel yer olarak gördüklerini belirterek, kültür ve medeniyet köprüsü görevi gördüklerini belirtti.

"Artık Anadolu´nun gençleriyle birlikte dünyanın gençleri, gelecek yıl burada yarışacaklar. Bu işin kaybedeni yok. Sporun kaybedeni yok. Ay yıldızlı bayrağımızla İstiklal Marşımızı okuttuğumuz dünyada başarıdan başarıya koşuyoruz. Her birinizin başarı hikayesini taçlandırmak için buradayız. Fırat´ı dünyaya tanıtmak için eksiğimiz yok başaracak gücümüz var. Gençlerimizin burayı görmesi, bu tarihi, güzelliği hissetmesi, geçmişten aldığı güç ve ilhamla geleceği inşa etmesi gerekiyor. Buranın taşını toprağını yüreğimizde hissetmemiz gerekiyor. Biz gençlerle Fırat´ı gülistan yapmak için buradayız. `Spor´, `Eğitim´, `Bilim´ şehri Gaziantep dedik. Bu hedeflere ulaşmak için gece gündüz çalışıyoruz. Bireysel başarıda bugün ulusal ve uluslararası dereceler yapıyoruz ama bunun toplumsal bir başarıya dönüştürmek istiyoruz'' dedi.

Gaziantep Valisi Davut Gül ise, Rumkale´nin kültür ve spor boyutu olduğunu belirterek, kültür boyutuna bakıldığında restorasyonların tamamlanmaya çalışıldığını anlattı.

Festivalin önümüzdeki yıllarda adından daha çok söz ettireceğini aktaran Gül, şöyle dedi:

"Rumkale´nin kültür ve spor boyutu var. Kültür boyutuna baktığımızda restorasyonlar her sene tamamlanıyor ve bir iki sene içerisinde kazılar tamamlanacak. Üstteki evlere çeşitli fonksiyonlar vererek turizmin hizmetine sunulacak. Cam teras Türkiye´nin en büyük cam terası. Büyükşehir Belediyesi ile beraber yaptık. Her sene üzerine koyarak yola devam ediyoruz. Burası sizlerle beraber daha çok tanıtılacak. Hem Gaziantep hem de ülkemiz için önemli bir kıymet olacak. Belki birçok festivalde birçok şey bulabiliriz ama bu festival bir aile festivali gibi. Eşi, ailesiyle bir hafta sonu hem Fırat´ın güzelliklerini hem de festival neşesini görelim diye geldiler. Bu festival ilerleyen yıllarda parmakla gösterilecek. Bu bir prestij meselesi olacak." GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

