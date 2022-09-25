Gaziantep'te kaçak avlanan 2 kişiye para cezası

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Kadir ÇELİK/İSLAHİYE (Gaziantep), (DHA) GAZİANTEP'in İslahiye İlçesinde, yasak olmasına rağmen kaçak avlanan 2 kişiye 932'şer lira idari para cezası uygulandı.

İslahiye ilçe kırsalında, yasak olmasına rağmen usulsüz av yapıldığı ihbarı üzerine Doğa Koruma ve Milli Parklar Şube Müdürlüğü ile jandarma ekipleri bölgede inceleme yaptı. Ekiplerin incelemesinde kırsal alanda tüfekle kaçak avlanan 2 kişi suçüstü yakalandı. Ekipler, kaçak avlanan ismi açıklanmayan kişilere 932'şer lira idari para cezası uygulayıp, yanlarında bulunan av tüfeklerine ise el koydu. (DHA)DHA-Genel Türkiye-Gaziantep / Islahiye Kadir ÇELİK

2022-09-25 17:21:09



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