İnternetten alışverişle 430 bin liralık dolandırıcılığa 2 tutuklama



GAZİANTEP,(DHA)GAZİANTEP'te, internetten satın aldıkları ürünleri benzerleriyle barkodlarını değiştirerek iade edip, ücretini veya hediye çekini alarak, 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 kadın şüpheli, tutuklandı.

Gaziantep'te, bir kurumsal firma E.K. ve A.E.Y.'nin internet ortamında satın aldıkları çok sayıda ürünü mağazalarına iade ettiğini, yaptıkları araştırmada iade edilen ürünlerin barkodlarının değiştirilmiş olduğunu anladıklarını belirterek şikayette bulundu. Şikayet üzerine araştırma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 kadın şüphelinin bugüne kadar internetten çok sayıda sipariş verip, benzer ürünlerle barkodunu değiştirerek, Gaziantep'teki mağazaya iade edip, ücretini veya karşılığındaki hediye çekini aldığını belirledi. Ekipler araştırmasında 2 şüphelinin bu yöntemle 430 bin liralık dolandırıcılık yaptığını saptadı. Ekipler tarafından adreslerine düzenlenen operasyonla yakalanan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildikleri adliyede nöbetçi hakimlikçe tutuklanarak, cezaevine konuldu. (DHA) DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-09-26 15:56:47



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