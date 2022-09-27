Lina'nın derin dondurucuda cesedinin bulunmasında 3 şüpheli adliyede (3)

Gönül Dağı dizisinde bir veda daha!

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2 TUTUKLAMA

Gaziantep'te darbedilerek öldürülen ve cesedi derin dondurucuda aylarca saklanan 3 yaşındaki Lina Nazlı Erba'nın ölümüyle ilgili gözaltına alınan Mehmet Aksu, Muhabbet Toz ve Kiraz Alkurt, savcılık sorgulamasının ardından nöbetçi hakimliğe çıkarıldı. Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği, şüphelilerden Mehmet Aksu ve Muhabbet Toz'un tutuklanmasına karar verirken, Kiraz Alkurt ise serbest bırakıldı. (DHA)Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)-DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-09-27 22:39:46



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