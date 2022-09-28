Başına yorgun mermi isabet eden Kaan bebek öldü



Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, sitenin bahçesinde ablası tarafından bebek arabasıyla gezdirilirken başına yorgun mermi isabet eden Kaan Taş (1) kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Fıstıklık Mahallesi´nde meydana geldi. Adıyaman´dan yakınlarını ziyaret için geldikleri Gaziantep´te, ablası tarafından sitenin bahçesinde bebek arabasıyla gezdirilen Kaan Taş´ın başına yorgun mermi isabet etti. Bebeğin başından kan geldiğini gören aile, durumu 112 Acil Servis ekiplerine bildirdi. Gelen sağlık ekibi tarafından bir özel hastaneye kaldırılan Kaan bebek, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

Kaan Taş´ın cenazesi, Gaziantep Adli Tıp Kurumu'ndaki otopsinin ardından defnedilmek üzere ailesine teslim edildi.

Polis, silahı ateşleyen kişinin tespiti için çalışma başlattı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-09-28 14:29:28



Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.