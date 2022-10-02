Şehit Polis Çalışgan'ın cenazesi memleketine uğurlandı

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Ahmet ATMACA/GAZİANTEP (DHA)SURİYE'nin Fırat Kalkanı Harekatı bölgesinde teröristlerin güdümlü füze saldırısı sonucu şehit olan Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan'ın (34),cenazesi Gaziantep'te düzenlenen törenle memleketi Tokat'a uğurlandı.

El Bab'da gece saatlerinde üs bölgesine saldırı düzenlendi. Saldırıda Özel Harekat Polisi Mustafa Çalışgan şehit oldu. Şehit Çalışgan için Gaziantep Havalimanı'nda uğurlama töreni düzenlendi. Törene Gaziantep Valisi Davut Gül, 6´nci Kolordu Komutanı Korgeneral Metin Toker, 5´inci Zırhlı Tugay Komutanı Tuğgeneral Hacı Halil Osma, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, Özel Harekat Başkanı Selami Türker, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, kaymakamlar, belediye başkanları, kurum müdürleri ile şehidin silah arkadaşları katıldı.

Şehit Mustafa Çalışgan'ın öz geçmişinin okunmasının ardından Türk bayrağına sarılı tabutu, memleketi Tokat'a gönderilmek üzere askeri kargo uçağına konuldu.

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-02 12:24:18



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