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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-1

DHA

Gaziantep FK - Adana Demirspor: 1-1


Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA / GAZİANTEP, (DHA)STAT: Gaziantep Kalyon
HAKEMLER: Sarper Barış Saka, Samet Çavuş, Osman Gökhan Bilir
GAZİANTEP FK: Günay Güvenç Djilobodji, Tosça, Ertuğrul Ersoy, Kitsiou, Sagal (Dk. 85 Hanousek), Furkan Soyalp (Dk. 90 Arda Kızıldağ), Jevtovic, Pekhart ( Dk.62 Markovic), Maxim, Figueiredo (Dk. 90 Merkel)
ADANA DEMİRSPOR: Ertaç Özbir Semih Güler, Samet Akaydın, Rodrigues, Svensson, Emre Akbaba (Dk. 83 Artem Dzyuba), Ndiaye, Belhanda, Onyekuru (Dk. 83 Fredrick), Akintola (Dk.85 Yusuf Sarı), Assombalonga
GOLLER: Dk.60 Assombalonga (Adana Demirspor) Dk. 68 Markovic (Gaziantep FK)
KIRMIZI KART: Dk. 78 Ertuğrul Ersoy (Gaziantep FK)
SARI KARTLAR: Semir Güler (Adana Demirspor) Sagal, Djilobodji (Gaziantep FK)Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı.23'üncü dakikada orta alandan gelişen Gaziantep FK atağında Maxim'in pasında topla buluşan Sagal'ın uzaktan şutunu kaleci Ertaç kurtardı.
27'nci dakikada orta alandan başlayan Adana Demirspor atağında ceza alanı çizgisi üzerinde bulunan Emre Akbaba, topu sol köşedeki Assombalonga'ya verdi. Assombalonga'nın pasında Belhanda'nın bekletmeden yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
32'nci dakikada sağ kanattan kazanılan kornerde Emre Akbaba ortasını yaptı. Savunmadan seken topa Onyekuru vurdu, meşin yuvarlak direkten dışarı gitti.
60'ıncı dakikada Adana Demirspor öne geçti. Ceza sahası dışında topla buluşan Akintola'nın vuruşunda top direkten döndü. Pozisyonu takip eden Assambalonga'nın kafa vuruşunda meşin yuvarlak ağlara gitti:0-1
68'inci dakikada Gaziantep FK beraberliği yakaladı. Kaleci Günay'un uzun pasıyla savunma arkasına sarkan Markovic'in aşırtma vuruşunda top ağlara gitti: 1-1
74'üncü dakikada orta alandan gelişen Adana Demirspor atağında savunma arkasına sarkan Assambalonga kaleci ile karşı karşıya kaldığı esnada Ertuğrul Ersoy'un müdahalesi ile yerde kaldı. Maçın hakemi VAR incelemesini ardından faul kararı vererek Ertuğrul Ersoy'a kırmızı kart gösterdi.
88'inci dakikada Ndiaye'nin pasıyla topla buluşan Assombalonga'nın kaleci ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşta top az farkla auta çıktı.
Mücadelenin kalan bölümlerinde gol olmayınca karşılaşma 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.DHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir Güneş-Ahmet ATMACA
2022-10-07 22:05:23

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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