Gaziantep FK - Adana Demirspor maçının ardından



Kadir GÜNEŞ Ahmet ATMACA / GAZİANTEP,(DHA)Spor Toto Süper Lig'in 9'uncu haftasında Gaziantep FK sahasında Adana Demirspor ile 1-1 berabere kaldı. Karşılaşmanın ardından iki takımın teknik direktörleri düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Süper Lig'in en iyi takımlarından birine karşı oynadıklarını söyleyen Gaziantep FK Teknik Direktörü Erol Bulut, hedeflerinin 3 puan olduğunu ancak her iki takımında 1 puan ile yetinmek zorunda kaldığını ifade etti. Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun olduğunu kaydeden Bulut, "Ligin en iyi takımlarından birine karşı oyun oynadık. Kaliteli oyuculara sahip bir takımdı. Tabi ki hedefimiz 3 puandı ama 1 puan aldık. Birkaç pozisyona girdik goller de bulabilirdik ama olmadı. Zaman zaman temposu iyi olan bir oyun oldu. Her iki takım 1 puanla yetinmek zorunda kaldı. Bizim için bugün oynadığımız maç güvenimizi geri kazanma maçıydı, onu başardığımızı düşünüyorum. Oyuncularımın hepsini tebrik ediyorum. Son 4 hafta bizim için iyi geçmedi. İyi oynamamıza rağmen kaybettiğimiz maçlar oldu. Dediğim gibi özgüven açısından bu maç önemliydi. Onun dışında 7-8 haftadır deplasmanda oynuyoruz. Sürekli şehir dışında oynamak futbolcuları psikolojik olara rahatsız etti. Tabi sahanızda oynadığımız maç taraftarla beraber olunca farklı oluyor. Topla oyunda kendimizi daha da geliştirmemiz lazım. Adana Demirspor maçına iyi hazırlandık. Pas trafiğine fazla sokmamaya çalıştık. Sezon başında orta sahaya birkaç transfer yapmak için girişimlerimiz olmuştu ama ekonomik durumlardan dolayı gerçekleştiremedik" dedi.

MONTELLA: RAKİBE GOL HARİCİNDE POZİSYON VERMEDİK

Adana Demirspor Teknik Direktörü Vincenzo Montella ise maçın geneline bakıldığında iyi bir performans gösterdiklerini, 3 puan alamadıkları için üzgün olduklarını söyledi.

Gol haricinde rakiplerine çok net bir pozisyon vermediklerini dile getiren Montella, "Maçı analiz ederken çok iyi performans gösterdiğimizi söylemem gerekiyor. Çok pozisyon bulduk ve değerlendiremedik. İlk yarıda da 1-0 öne geçebilirdik ama bulduğumuz net pozisyonları değerlendiremedik. Yine golün ardından 2-0 yapıp maçı kapatabilecek pozisyonlar yakaladık. Ancak bu pozisyonları değerlendiremedik. Rakip kırmızı kart gördü ve 10 kişi kaldı bu avantaj gibi gözükmüştü. Maçın geneline baktığımızda genel olarak iyi performans gösterdiğimizi söyleyebilirim. 3 puan alamadığımız için çok üzgünüz. Bizi sevindiren taraf ise, rakibe gol haricinde çok net bir pozisyon vermedik. Galibiyet alamadığımız için üzgünüz ama performans olarak baktığımızda takımın iyi olduğunu söyleyebilirim. Bazı konular beni çok rahatsız ediyor. Maçın ikinci yarısında oynanmayan zaman çok oldu. Neden sadece 6 dakika veriliyor. Bunu anlamıyorum. Hakemin penaltı vermemesine kızmıyorum ama neden bu kadar oyun durmuşken sadece 6 dakika veriliyor bunu anlamakta zorlanıyorum" ifadelerini kullandı.GÖRÜNTÜ DÖKÜMÜ:

Erol Bulut'un açıklamaları

Vincenzo Montella'nın açıklamalarıDHA-Spor Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA

2022-10-07 22:57:14



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