2 aylık Mustafa bebeği, annesi öldürmüş (2)

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TUTUKLANDI

Gaziantep'te 2 aylık bebeğini öldüren Nazlı Şekeroğlu, çıkarıldığı mahkemece 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklanarak cezaevine konuldu. (DHA)

DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ

2022-10-08 20:16:16



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