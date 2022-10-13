Minibüsten indi, otomobilin çarpmasıyla öldü

Kadir GÜNEŞ-Ahmet ATMACA/GAZİANTEP,(DHA) GAZİANTEP´te minibüsten inip yolun karşısına geçerken otomobilin çarptığı Mehmet Settar Özkülekçi (53) yaşamını yitirdi. Kaza anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerasına yansıdı.
Kaza, dün akşam saatlerinde Belkıs Mahallesi´inde meydana geldi. Esnaflık yapan ve minibüsten inerek yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Settar Özkülekçi´ye sürücüsü ve plakası öğrenilemeyen otomobil çarptı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi ekiplerine bildirdi. İhbarla gelen sağlık görevlileri ağır yaralanan Özkülekçi´yi hastaneye kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedaviye alınan Özkülekçi, sabaha karşı doktorların müdahalesine rağmen kurtarılamadı. 1 çocuk babası Külekçi´nin cenazesi adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Otomobilin Özkülekçi´ye çarpma anı ise bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından görüntülendi. Görüntülerde Özkülekçi´nin bir minibüsten inerek karşıya geçtiği sırada otomobilin çarpması yer alıyor. Polis kaza ile ilgili soruşturma başlattı.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ,Ahmet ATMACA
2022-10-13 12:29:22
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