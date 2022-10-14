Gaziantep'te 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kamyonun kasasında gümrük kaçağı 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla getirilen 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak, yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-14 09:51:09



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