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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi

DHA

Gaziantep'te 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polis ekiplerinin düzenlediği operasyonda, kamyonun kasasında gümrük kaçağı 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılık faaliyetlerinin engellenmesine yönelik çalışmalar kapsamında, kent girişinde şüphe üzerine kamyonu durdurdu. Kamyon kasasında yapılan aramada, yasa dışı yollarla getirilen 3 milyon 230 bin boş makaron ele geçirildi. İsmi açıklanmayan kamyon sürücüsü, gözaltına alınarak, yasal işlem başlatıldı. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-10-14 09:51:09

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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