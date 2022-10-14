KKTC Meclis Başkanı Töre: Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir

Değerli Haberturk.com okurları.

Haberturk.com ekibi olarak Türkiye’de ve dünyada yaşanan ve haber değeri taşıyan her türlü gelişmeyi sizlere en hızlı, en objektif ve en doyurucu şekilde ulaştırmak için çalışıyoruz. Yoğun gündem içerisinde sunduğumuz haberlerimizle ve olaylarla ilgili eleştiri, görüş, yorumlarınız bizler için çok önemli. Fakat karşılıklı saygı ve yasalara uygunluk çerçevesinde oluşturduğumuz yorum platformlarında daha sağlıklı bir tartışma ortamını temin etmek amacıyla ortaya koyduğumuz bazı yorum ve moderasyon kurallarımıza dikkatinizi çekmek istiyoruz.

Sayfamızda Türkiye Cumhuriyeti kanunlarına ve evrensel insan haklarına aykırı yorumlar onaylanmaz ve silinir. Okurlarımız tarafından yapılan yorumların, (yorum yapan diğer okurlarımıza yönelik yorumlar da dahil olmak üzere) kişilere, ülkelere, topluluklara, sosyal sınıflara ırk, cinsiyet, din, dil başta olmak üzere ayrımcılık unsurları taşıması durumunda yorum editörlerimiz yorumları onaylamayacaktır ve yorumlar silinecektir. Onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisinde aşağılama, nefret söylemi, küfür, hakaret, kadın ve çocuk istismarı, hayvanlara yönelik şiddet söylemi içeren yorumlar da yer almaktadır. Suçu ve suçluyu övmek, Türkiye Cumhuriyeti yasalarına göre suçtur. Bu nedenle bu tarz okur yorumları da doğal olarak Haberturk.com yorum sayfalarında yer almayacaktır.

Ayrıca Haberturk.com yorum sayfalarında Türkiye Cumhuriyeti mahkemelerinde doğruluğu ispat edilemeyecek iddia, itham ve karalama içeren, halkın tamamını veya bir bölümünü kin ve düşmanlığa tahrik eden, provokatif yorumlar da yapılamaz.

Yorumlarda markaların ticari itibarını zedeleyici, karalayıcı ve herhangi bir şekilde ticari zarara yol açabilecek yorumlar onaylanmayacak ve silinecektir. Aynı şekilde bir markaya yönelik promosyon veya reklam amaçlı yorumlar da onaylanmayacak ve silinecek yorumlar kategorisindedir. Başka hiçbir siteden alınan linkler Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında paylaşılan tüm yorumların yasal sorumluluğu yorumu yapan okura aittir ve Haberturk.com bunlardan sorumlu tutulamaz.

Haberturk.com yorum sayfalarında yorum yapan her okur, yukarıda belirtilen kuralları, sitemizde yayınlanan Kullanım Koşulları’nı ve Gizlilik Sözleşmesi’ni peşinen okumuş ve kabul etmiş sayılır.

Bizlerle ve diğer okurlarımızla yorum kurallarına uygun yorumlarınızı, görüşlerinizi yasalar, saygı, nezaket, birlikte yaşama kuralları ve insan haklarına uygun şekilde paylaştığınız için teşekkür ederiz.

YORUM KURALLARINI OKUDUM
Whatsapp Hattı 0536 266 79 69
Günlük gelişmeleri takip edebilmek için habertürk uygulamasını indirin
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Habertürk Gazetecilik A.Ş.

KKTC Meclis Başkanı Töre: Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir

DHA

KKTC Meclis Başkanı Töre: Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir


Kadir GÜNEŞ/GAZİANTEP,(DHA)KUZEY Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Meclis Başkanı Zorlu Töre, "Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletlerdir. Bu halk için en büyük Türkiye'dir ve Türk ordusudur'' dedi.
Bir dizi ziyaretler için Gaziantep'e gelen KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Gaziantep Valiliği tarafından düzenlenen Kıbrıs gazileri yemek programına katıldı. Programa Töre'nin yanı sıra Gaziantep Valisi Davut Gül, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin, İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Hidayet Arıkan, İl Emniyet Müdürü Mustafa Emre Başbuğ, ilçe belediye başkanları, gaziler ve aileleri katıldı.
Programda konuşan KKTC Meclis Başkanı Zorlu Töre, Doğu Akdeniz'de Türkiye Cumhuriyeti'nin arama gemilerinin varlığının devam etmesi gerektiğine dikkati çekerek, bölgenin en güçlü ülkesinin Türkiye olduğunu söyledi. Töre, Kıbrıs Türk halkı için en büyük ülkelerin ne Avrupa Birliği ne de Birleşmiş Milletler olduğunu yalnızca Türkiye Cumhuriyeti ve Türk ordusuna güvendiklerini belirterek, şöyle devam etti:
"Bizim cumhuriyetimizi Birleşmiş Milletler kabul etmezmiş. Güvenlik Konseyi kabul etmezmiş. Avrupa Birliği kabul etmezmiş. Buradan şunu söylüyorum, bizim bağımsızlığımız onlara mı kaldı ? Eğer bunlara kalsaydı Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ilan edilmezdi. Onun için ana vatan Türkiye Cumhuriyeti'nin Cumhurbaşkanı cevap verdi. Dünya beşten büyüktür, dünya bu beşliye kalmış değildir, dedi. Türkiye, hem bölgesinde hem dünyada lider bir ülkedir. Bu yüzden Kıbrıs Türk halkı için en büyük ne Avrupa ne Birleşmiş Milletlerdir. Bu halk için en büyük Türkiye'dir ve Türk ordusudur. Başka bir büyüğü kabul etmeyiz, başka da büyük yoktur. Şimdi bakıyorsunuz oyun oynuyorlar. 'Türk ordusu adadan çıksın' diyorlar. 'Doğu Akdeniz'de Türkiye'nin arama gemilerinin işi neymiş' diyorlar. Bu bölgenin en büyük ülkesi, en büyük kıyıya sahip ülkesi Türkiye'dir. Bir de Doğu Akdeniz'in göbeğinde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti var. Dolayısıyla siz kim oluyorsunuz da denizlerin, okyanusların ötesinden karışıyorsunuz ? Biz zaten buradayız asıl sizin bu bölgede ne işiniz var ? Gidecek olan varsa siz gideceksiniz. Biz burada nöbetteyiz. Türk milleti ve aziz şehitler için burada taviz vermeyeceğiz." (DHA) 
DHA-Genel Türkiye-Gaziantep Kadir GÜNEŞ
2022-10-14 15:46:39

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

İLGİLİ HABERLER

Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te uyuşturucu operasyonunda 12 zanlı ...
EGİAD heyeti, GAGİAD'a ziyarette bulundu
YEREL HABERLER EGİAD heyeti, GAGİAD'a ziyarette bulundu
Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi dumandan etkilendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te iplik atölyesinde çıkan yangında 3 işçi ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE KAÇAK AKARYAKIT OPERASYONU
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE KAÇAK AKARYAKIT ...
(Görüntülü) GAZİANTEP?TE İPLİK ATÖLYESİNDE YANGIN
YEREL HABERLER (Görüntülü) GAZİANTEP?TE İPLİK ATÖLYESİNDE YANGIN
Gaziantep'te bir kamyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te bir kamyonda 3 ton kaçak akaryakıt ele ...
Gaziantep'te 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 18 kaçak cep telefonu ele geçirildi
Gaziantep´te iplik atölyesinde yangın
YEREL HABERLER Gaziantep´te iplik atölyesinde yangın
Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü şoför toprağa verildi
YEREL HABERLER Otobüs dolu olduğu için almadığı yolcunun öldürdüğü ...
Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı Kahramanmaraş'a getirildi
YEREL HABERLER Şehit Uzman Çavuş Kürşat Sert'in naaşı ...
Gaziantep ALG Spor'da hedef yeniden şampiyonluk
YEREL HABERLER Gaziantep ALG Spor'da hedef yeniden şampiyonluk
GAFSAD, sezonu çocukların gösterisiyle açtı
YEREL HABERLER GAFSAD, sezonu çocukların gösterisiyle açtı
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE SAHTE DOLAR ELE GEÇİRİLDİ: 3 GÖZALTI
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE SAHTE DOLAR ELE ...
(Görüntülü)GAZİANTEP&#039;TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK MAKARON ELE GEÇİRİLDİ
YEREL HABERLER (Görüntülü)GAZİANTEP'TE 3 MİLYON 230 BİN KAÇAK ...
Gaziantep'te 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele geçirildi
YEREL HABERLER Gaziantep'te 3 milyon 230 bin kaçak makaron ele ...
Gaziantep Ticaret Borsası
YEREL HABERLER Gaziantep Ticaret Borsası
Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik operasyonunda 3 kişi yakalandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te dolandırıcılık ve sahtecilik ...
Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak
YEREL HABERLER Gaziantep FK, yarın Konyaspor'a konuk olacak
Gaziantep'te yük taşıyan araçlar denetlendi
YEREL HABERLER Gaziantep'te yük taşıyan araçlar denetlendi
(Görüntülü)ŞOFÖR, OTOBÜSÜN DOLU OLMASI NEDENİYLE ALMADIĞI YOLCU TARAFINDAN ÖLDÜRÜLDÜ
YEREL HABERLER (Görüntülü)ŞOFÖR, OTOBÜSÜN DOLU OLMASI NEDENİYLE ...
Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı yolcu tarafından öldürüldü
YEREL HABERLER Şoför, otobüsün dolu olması nedeniyle almadığı yolcu ...
Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı tutuklandı
YEREL HABERLER Gaziantep'te otobüs şoförünü bıçakla öldüren zanlı ...
Gaziantep'te tartıştığı genç tarafından bıçaklanan otobüs şoförü öldü
YEREL HABERLER Gaziantep'te tartıştığı genç tarafından bıçaklanan ...
CHP'li Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il başkanlığını ziyaret etti
YEREL HABERLER CHP'li Nazlıaka, Gaziantep'te partisinin il ...

İnternet sitemizde kullanılan çerezlerle ilgili bilgi almak ve tercihlerinizi yönetmek için Çerez Politikası, daha fazla bilgi için Aydınlatma Metni sayfalarını ziyaret edebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerezleri kullanmamızı kabul edersiniz.