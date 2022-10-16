Gaziantep'te bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi



GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bandrolsüz 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi. Bandrolsüz makaronlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-16 11:27:04



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