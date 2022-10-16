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Habertürk Gazetecilik A.Ş.

Gaziantep'te bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi

DHA

Gaziantep'te bandrolsüz 4 milyon 40 bin makaron ele geçirildi


GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te polisin düzenlediği eş zamanlı baskınlarda bandrolsüz 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 2 araç ile 1 depoya operasyon düzenledi. Eş zamanlı baskınlarda 4 milyon 40 bin boş makaron ele geçirildi. Bandrolsüz makaronlara el koyan ekipler, 3 şüpheliyi de gözaltına aldı. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ
2022-10-16 11:27:04

Anadolu Ajansı, DHA, İHA tarafından geçilen tüm Gaziantep haberleri, bu bölümde Haberturk.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Gaziantep Haberleri alanında yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen ajanslardır.

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