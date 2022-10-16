5 kişinin sopalarla darbettiği Mehmet, 11 günlük yaşam savaşını kaybetti

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP´te, husumetlileri tarafından sopalarla darbedilen ve 11 gündür yoğun bakımda yaşam mücadelesi veren Mehmet Köçer (23), bu sabah hayatını kaybetti.
Olay, 5 Ekim'de İstiklal Mahallesi´nde meydana geldi. İddiaya göre, hurdacılık yapan Mehmet Köçer, husumetlisi olduğu 5 kişi tarafından sopalarla darbedildi. Kavgayı görenler durumu polis ve sağlık ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahalenin ardından iç kanama geçiren Mehmet Köçer´i, Doktor Ersin Arslan Eğitim ve Araştırma Hastanesi´ne kaldırdı. Hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi altına alınan Köçer, bu sabah doktorların müdahalesine rağmen hayatını kaybetti. 2 ay önce evlendiği öğrenilen Mehmet Köçer´in cenazesi, adli tıp morgunda yapılan otopsi sonrası defnedilmek üzere yakınlarına teslim edildi.
Polisin, kavganın ardından gözaltına alınan ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılan 5 şüphelinin yeniden yakalanması için çalışma başlattığı öğrenildi.
DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-10-16 12:58:59
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