Gaziantep'te uyuşturucu operasyonuna 4 tutuklama

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GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, polisin uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlediği operasyonda gözaltına alınan 23 şüpheliden 4'ü, tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satışı yaptığı belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenledi. Şüphelilere ait 5 ev ve bir iş yerine baskın düzenleyen ekipler, 23 kişiyi gözaltına aldı. Adreslerde yapılan aramalarda, 82 gram bonzai, 54 gram metamfetamin, 13 gram eroin, 2 uyuşturucu hap ve 1 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4´ü tutuklanırken, 5'i adli kontrol kararıyla olmak üzere 19 kişi serbest bırakıldı.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Hasan KIRMIZITAŞ

2022-10-17 12:36:54



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