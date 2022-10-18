Kayınbiraderini öldüren şüpheli, adliyeye sevk edildi

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, hurdacılık yapan kayınbiraderi Seyfettin Çubuk'u (23) öldürdüğü gerekçesiyle yakalanıp gözaltına alınan H.T, adliyeye sevk edildi.
Eyüp Sultan Mahallesi'nde 5 Mayıs 2022 tarihinde iddiaya göre eşinden ayrı yaşayan H.T. ile kayınbiraderi Seyfettin Çubuk arasında tartışma çıktı. Tartışma sırasında H.T., kayınbiraderini tabancayla vurarak öldürüp kaçtı.
Olayın ardından çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, bu sabah H.T.'yi gizlendiği adrese düzenlediği operasyonla yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından H.T., zırhlı araçla adliyeye sevk edildi. İfadesinde suçunu kabul eden ve eşinden ayrı yaşadığı için çıkan tartışmada kayınbiraderini öldürdüğünü ve suç aleti tabancayı mezarlığa attığını söyleyen H.T., adliyeye götürülürken "Pişmanım. çocuklarım beni affetsin" diye seslendi.DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA
2022-10-18 17:51:06
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