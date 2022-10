Gaziantep'te servis minibüsü bariyerlere çarptı: 1 ölü, 5 yaralı

Ahmet ATMACA/GAZİANTEP, (DHA)GAZİANTEP'te, fabrika işçilerini taşıyan servis minibüsü bariyerlere çarptı. Kazada fabrika işçilerinden Mehmet Can Açıkgöz hayatını kaybetti, 2'si ağır, 5 kişi yaralandı.

Kaza, sabah saatlerinde organize sanayi bölgesi yakınlarında meydana geldi. Bir fabrikada çalışan işçileri taşıyan Mehmet Uzun yönetimindeki 27 S 3787 plakalı servis minibüsü, bilinmeyen nedenle sürücüsünün kontrolünden çıkarak refüjdeki bariyerlere çarptı. İhbar üzerine kaza yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi yönlendirildi. Sağlık ekiplerinin yaptıkları ilk müdahalede minibüsteki fabrika işçilerinden Mehmet Can Açıkgöz´ün hayatını kaybettiğini belirledi. Kazada yaralanan minibüste bulunan sürücünün de aralarında olduğu 5 kişi ise kentteki hastanelere kaldırıldı. Tedavisine başlanan yaralılardan 2'sinin hayati tehlikesinin bulunduğu belirtildi.

Mehmet Can Açıkgöz'ün cansız bedeni, kaza yerindeki inceleme sonrası otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi. Kaza nedeniyle ulaşıma kapanan yol ise servis minibüsünün kaldırılmasının ardından trafiğe açıldı.

Polis ekiplerinin kazayla ilgili soruşturması sürüyor. (DHA) FOTOGRAFLI DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

