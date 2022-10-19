İki arkadaşının öldüğü kazada Hacı da kurtarılamadı



Ahmet ATMACA/ GAZİANTEP, (DHA)-GAZİANTEP'te, 3 gün önce meydana gelen 2 arkadaşının hayatını kaybettiği trafik kazasında ağır yaralanan Hacı Yıldız (21) da tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Kazada ölenlerin sayısı 3'e çıkarken, ağır yaralı Hüseyin Yıldız'ın (25) ise tedavisi sürüyor.

Kaza, 16 Ekim'de Yavuzeli ilçesi yakınlarında, içerisinde 4 arkadaşın bulunduğu Yunus Emre Yıldırım (23) yönetimindeki 27 ALP 228 plakalı otomobil, kontrolden çıkarak şarampole devrildi. Sürücü Yıldırım ile arkadaşı Berkay Koçer (22), hayatını kaybetti. Kazada ağır yaralanan ve akraba oldukları belirtilen Hüseyin Yıldız ile Hacı Yıldız ise hastaneye kaldırıldı. Özel bir hastanenin yoğun bakım ünitesinde tedavi gören Hacı Yıldız, gece saatlerinde hayatını kaybetti. Hacı Yıldız'ın ölümü ile kazada hayatını kaybedenlerin sayısı 3'e yükseldi. Tedavisi devam eden Hüseyin Yıldız'ın da sağlık durumunun ciddiyetini koruduğu öğrenildi. Olay ile ilgili soruşturma sürüyor. (DHA)DHA-Güvenlik Türkiye-Gaziantep Ahmet ATMACA

2022-10-19 13:35:09



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